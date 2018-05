Ulmer Zelt Sechs Abende sind schon ausverkauft

Ulm / hep

In gut einer Woche startet das Festival. Ein Überblick, für was es keine Tickets mehr gibt und wo es eng wird.

„Wir sind zufrieden. Der Vorverkauf läuft gut“, sagt Jan Ilg, der hauptamtliche Programmmacher des Ulmer Zelts. Ilg klingt ganz entspannt und darf das auch sein, denn sechs der 35 Abendveranstaltungen des Festivals sind gut eine Woche vor Beginn der 32. Spielzeit bereits ausverkauft. Für Maxi Schafroth (27. Mai), die Roxy Open Stage (28. Mai), Hagen Rether (17. Juni), die A-cappella-Truppe Naturally 7 (27. Juni) und die High-Voltage-­Varieté-Abende (30. Juni/1. Juli) gibt es keine Tickets mehr.

Langsam knapp werden die Karten für den Ulm-Moves-Tanzabend am 13. Juni. Den mit „Short Cuts“ überschriebenen Abend gestaltet die Compagnie des Theaters Augsburg mit einer Ballettgala und Choreografien ihres Ballettdirektors Ricardo Fernando. Knapp werden die Tickets auch für das Gastspiel des Kabarettisten Jochen Malmsheimer, der am 24. Juni sein aktuelles Programm „Drogensuppe Herzogin – ein Austopf mit Einlage“ im Zelt präsentiert.

Zwei junge Klasse-Gitarristen

Für die restlichen Abende gibt es noch ausreichend Tickets. Eigentlich erstaunlich, denn mit Radio Doria steht am Eröffungsabend mit Jan Josef Liefers ein veritabler TV-Promi auf der Bühne,der sich längst als Musiker einen Namen gemacht hat. Und mit Jesper Munk (25. Mai) und Marcus King (30. Mai) kommen zwei junge Klasse-Gitarristen ins Zelt. Wem der Name Marcus King nichts sagt: Der gerade mal 22-jährige King ist ein Zögling der Sou­thern-Rock-Legende Warren Haynes, ein Riesen-Talent, und gibt im Zelt eins von nur drei Konzerten in Deutschland.

Schleppend gehen die Karten bislang für das Solokonzert des israelischen Sängers Asaf Avidan (2. Juni) weg. „Ich verstehe das nicht: Der Mann hat eine ganz eigene signifikante Stimme, und die aktuelle Platte ist einfach klasse“, sagt Jan Ilg, der das Konzert des Israelis zu seinen diesjährigen Favoriten zählt. Und sonst? „Anna Depenbusch und natürlich Marcus Miller.“ Der amerikanische Weltklasse-Bassist beendet am 7. Juli die Spielzeit.