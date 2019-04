Themen in diesem Artikel Schwörkonzert

Das Geheimnis ist gelüftet: H.P. Baxxter und Scooter bestreiten das Schwörkonzert 2019 auf dem Ulmer Münsterplatz. Das teilt Veranstalter Radio 7 mit.

Es ist ein gut gehütetes Geheimnis: Welche Band spielt am Vorabend des Schwörmontags auf dem Ulmer Münsterplatz? Jetzt haben Radio 7 und Veranstalter Christian Becker das Geheimnis gelüftet. Scooter mit Frontmann H. P. Baxxter bestreiten das Konzert. Übrigens mit einer eigenen Inszenierung „Rave the tower“.

„Nach Pink, den Fantastischen Vier, Xavier Naidoo, den Scorpions und vielen anderen Künstler wird in diesem Jahr ein ganz anderes Genre bedient. Scooter ist weltweit erfolgreich unterwegs mit über 30 Millionen verkauften Tonträgern, zahlreichen Musikpreisen wie dem Echo und mit bislang 23 Hits in den Top10 der Charts“, schreibt Radio 7 auf seiner Homepage. Tickets zum Preis von 49 Euro gibt’s an den bekannten Vorverkaufsstellen.

Am Schwörmontag selbst lädt der Radiosender zu „Matze Ihring & Friends“ auf den Münsterplatz.

Im vergangenen Jahr brachte Dieter Thomas Kuhn beim Schwörkonzert an einem verregneten Sonntagabend den Sommer zurück nach Ulm:

Schwörkonzert 2018 Dieter Thomas Kuhn: Und es war doch noch Sommer Dieter Thomas Kuhn und seine Band begeistern mit ihren Schlagern mehr als 6000 Fans am Schwörwochenende auf dem Münsterplatz.

