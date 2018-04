Kommentar Harald John über eine Ausstellung zum Thema Einstein Schwung in der Einstein-Debatte

Ulm / Harald John

Drei Stationen hat der Ulmer Gemeinderat in der Schweiz besucht. Jede steht für eine andere Konzeption einer Einstein-Dauerausstellung. Es gibt die museale Variante, die den Menschen Einstein in seinem historischen Kontext aufleben lässt. Es gibt die Einstein-Expo, die Filme, Animationen, Erinnerungsstücke und von vielem mehr ein bisschen ausbreitet. Das ist eine abwechslungsreiche, aber auch risikoarme Alternative. Und es gibt die Science-Center-Variante, gewissermaßen die Königsklasse aller Einstein-Überlegungen.

Das Für und Wider dieser Möglichkeiten muss nun diskutiert werden. Am wichtigsten aber ist, dass nun richtig Schwung in die Diskussion um ein Einstein-Museum gekommen ist. Und dass Einigkeit herrscht, dass so ein Museum sowohl den Ulmer Anteil am Einsteinschen Universum als auch das Faszinosum seiner Forschung beinhalten sollte.