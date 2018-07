Neu-Ulm / SWP

Die Veranstaltung „Rock am Petrus“, die am Samstag auf dem Petrusplatz in Neu-Ulm stattfinden sollte, ist abgesagt. Das teilte die Stadt Neu-Ulm in einem Facebook-Post am Freitagnachmittag mit. Grund seien die schlechten Wetterprognosen für das Schwörwochenende. Laut Wetterbericht wird es regnerisch, auch Gewitter sind möglich. Auch für den Schwörmontag sind die Wetteraussichten eher durchwachsen.