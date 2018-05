Ulm Schwörmontags-Playlist: Musik für den Ulmer Feiertag

Ulm / SWP

Am Ulmer Feiertag sollen alle Spaß haben - und tanzen. Wir haben zur musikalischen Unterstützung dafür eine kleine Schwörmontags-Playlist für Sie zusammengestellt. Viel Spaß damit!

Endlich ist Schwörmontag und wir haben Grund zum Feiern. Nachdem der Ulmer OB und King of my Castle sagt „I swear“, gehen wir zu Johnny, denn er hat ein knallrotes Gummiboot. Und mit dem Boat on the River warten wir dann auf die perfekte Welle. Wer ins Wasser fällt, hat Down by the River immer noch die Memories ans Nabada und die Party danach.