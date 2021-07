Die Pfuhler begingen ihren Schwörtag sogar am selben Tag wie die Ulmer dies bis 1548 pflegten, nämlich am St.-Georgen-Tag, dem 23. April. Auch im Ablauf gab es eine Parallele: In Ulm verlas der Ratsschreiber den Schwörbrief, und in Pfuhl trug der Kanzleischreiber den Pfuhlern „ihren alten Brief...