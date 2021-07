Kein Nabada, keine ausgelassenes Feiern, keine Stadtfest-Stimmung in Ulm: Das war der Schwörmontag 2020. Vergangenes Jahr machte die Corona-Pandemie dem Ulmer Feiertag einen Strich durch die Rechnung. Und 2021?

Auch in diesem Jahr findet der Schwörmontag nur in abgespeckter Version statt. Wieder kein Nabada auf der Donau. Die Gastronomie hat zwar auf, doch Livemusik, Außentheken oder Lichtanlagen auf öffentlichen Flächen sind nicht erlaubt - Ausnahmen gibt es nur in der Friedrichsau unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen.

Was bleibt also? Natürlich der Schwur des Oberbürgermeisters: Um 11 Uhr wird OB Gunter Czisch auf dem Weinhof vor geladenen Gästen seine Schwörrede halten.

Was trotz corona-bedingter Einschränkungen in der Stadt und drumherum los ist, erfahrt ihr hier in unserem Liveticker.

Die Schwörrede des Oberbürgermeisters im Livestream

Eine Tradition am Schwörmontag trotzt der Corona-Pandemie: Die Schwörrede. Ab 11 Uhr wird die Rede live im Stream übertragen. Hier könnt ihr sie mitverfolgen: