Ulm / hep

Die Ulmer Münsterbauhütte steht schon auf der nationalen Liste des Immateriellen Kulturerbes. Jetzt soll auch der Schwörmontag drauf. Der Ulmer Kulturausschuss berät am Freitag darüber, ob sich die Stadt Ulm an einer Bewerbung ehemaliger freier Reichsstädte beteiligen soll, die ihre Schwörtraditionen gerne auf der Liste sähen. Denn geschworen wurde nicht nur in Ulm, sondern etwa auch in Reutlingen und Esslingen.