Nichts wird sein, wie es war: Der Schwörmontag 2020 wird corona-­bedingt völlig anders ablaufen. Schwörfeier in kleinem Rahmen, kein Nabada, keine Partys, keine Freiluft-Konzerte, am Samstag keine Lichterserenade. Die Stadtverwaltung will verhindern, dass es am Ulmer Stadtfeiertag zu unerlaubten...