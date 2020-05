Das Conronavirus hat auch die Ulmer Feiertage der Schwörwochevoll erwischt. Vom mittlerweile gewohnten Gesamtpaket werden nur die drei Kernbestandteile Gottesdienst, Konzert und Schwörfeier über die Bühne gehen. Vor viel weniger Publikum als gewohnt. Mit der Party auf dem Münsterplatz, dem Nabada und der Lichterserenade hingegen fallen drei weitere Fixpunkte der Schwörzeit aus. Darüber könnte man jetzt lamentieren, überlegen, ob es der aktuellen politischen Lage angemessen ist, dass viele Ulmer den gegenseitigen Treueschwur mit dem Oberbürgermeister nicht angemessen begehen können. Muss man aber nicht.

Wir von der SÜDWEST PRESSE haben uns vorgenommen, das möglichst Beste aus der außergewöhnlichen Situation zu machen. Ein Fest mit Anlauf und auf Abstand. In den kommenden acht Wochen werden wir euch mit unserer Aktion #keinerschwörtallein Richtung Schwörwochende begleiten. Online und in der Zeitung.

Lasst uns Corona-gerecht auf den großen Moment zugehen. Mit einer Menge Themen rund um die Ulmer Feiertage. In den Bildern in diesem Artikel verraten uns viele Leute, was ihnen das Wichtigste an der Schwörwoche ist. Und ganz zum Schluss mit einem wahrnehmbaren Signal: Wenn am 20. Juli die Schwörglocke des Münsters läutet, wollen wir euch alle hören, Ulm! Lasst euch auf dem Weg dahin überraschen.

Wir schwören zusammen, nicht allein!