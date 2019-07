Themen in diesem Artikel Schwörkonzert

Viele große Künstler traten schon beim Schwörkonzert am Sonntag auf dem Ulmer Münsterplatz auf. In diesem Jahr stehen Scooter mit Frontman H.P. Baxxter auf der Bühne.

Mit der „Rave the Tower“ wird mit H.P. Baxxter und Scooter erstmals ein Dance-Act am Schwörsonntag auf der Bühne beim Open Air auf dem Münsterplatz stehen.

Scooter in Ulm: Wo gibt es Tickets?

Der Veranstalter rechnet durchaus mit einem ausverkauften Konzert. Tickets gibt es bei den bekannten Ticketportalen ab 55 Euro:

Parkmöglichkeiten am Schwörsonntag

Da es in der Innenstadt wenig Parkmöglichkeiten gibt, ist es ratsam eines der Parkhäuser anzufahren. Hier findet ihr die Anfahrtsskizze und Parkhäuser

Schörkonzert: So sind die Wetteraussichten

Wie das Wetter am Sonntag wird, lässt sich noch nicht genau hervorsagen. Laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes liegen die Höchsttemperaturen am Sonntag zwischen 26 und 32 Grad, in Ulm sollen bis zu 28 Grad erreicht werden. Allerdings muss mit Regen und Gewitter gerechnet werden.

