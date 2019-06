Am 22. Juli feiert Ulm den Schwörmontag. Doch es gibt klare Regeln – und strikte Verbote! Die wurden auf der Schlussbesprechung festgelegt.

Same procedure as every year! Mit dem fast gebrüllten Traditionsruf „Silencium“ verschaffte sich der Organisations-Chef des Nabada, Michael Schwender, bei der Nabada-Schlussbesprechung im mit 80 Gästen randvollen Casino der Brauerei Gold Ochsen Gehör. Von Vertretern der Themenfähren über Polizei- und Rettungskräfte bis zum Mann vom städtischen Bauhof: die Man- und Womanpower, die hinter dem Nabada steckt, ist enorm.

Schwörmontag 2019 in Ulm Nabada in Ulm: Auf diese Regeln müsst ihr achten Das Nabada auf der Donau ist der Höhepunkt des Schwörmontags. Damit der Spaß nicht baden geht, sollte man auf ein paar Dinge achten.

14 Themenboote beim Nabada 2019

In diesem Jahr werden 14 Mottofähren an den Start gehen, berichtete Schwender. Neben rein organisatorischen Punkten wie der Materialanforderung für die Themen-Aufbauten stellte er die Sicherheit in den Vordergrund. Das mit der Nassspritzerei sei zwar besser geworden, meinte er, wies aber trotzdem eindringlich darauf hin, dass der Einsatz von Motorspritzen und Zwillen nicht erlaubt sei. „Die werden abgenommen!“ Absolutes No-Go sei auch, schwimmende Verbände zu bilden. Und Sabine Gauß, bei der Stadt Ulm für die Organisation des Schwörmontags zuständig, warnt Besucher davor, von den Brücken zu springen. Die Wassertiefe sei niedriger als geschätzt.

Fast alle Themen der offiziellen Fähren stehen fest und verheißen – das darf schon mal verraten werden – ein inhaltlich buntes Nabada. So geht es etwa um dringende menschliche Bedürfnisse, das sichere Fahren in der Straßenbahn und die unbeschadete Brückenquerung von Ulm nach Neu-Ulm.

