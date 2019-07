Themen in diesem Artikel Nabada

Ein Einsinger ist mit Youtube-Videos zu einer Größe in der 3D-Druck-Szene geworden. Mit seinem „Schwörmo-Projekt“ will er zeigen, was diese Technik kann.

Mit Wellen aus Plastik die Donau bezwingen. Diesen Plan verfolgt Christian Gräf immer nachts in seinem Keller. Per Mausklicks erwachen dann nach und nach seine würfelförmigen Apparate und beginnen leise surrend, die nächsten „Schwörmo-Teile“ zu produzieren: Aus Kunststofffaden von der Rolle entsteht Schicht für Schicht ein massives Bauteil. 160 Stück davon braucht der 37-Jährige, daran werden Schwimmnudeln befestigt. Christian Gräf lässt sich ein Nabada-Floß aus dem 3D-Drucker.

Eigener Youtube-Kanal

Gräf ist passionierter Maker, wie man in der Szene sagt. Er besitzt 14 Drucker, hat unter dem „Marthen Bishob“ oder auch „Chaosdrucker“ einen Youtube-Kanal mit 7349 Followern sowie eine Chat-Gruppe mit 1259 Mitgliedern und organisiert User-Treffen mit Teilnehmern aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz – im Musikerheim in seinem Wohnort Einsingen.

Um zu zeigen, was alles mit 3D-Druck möglich ist, hat er im vergangenen Jahr erstmals ein Floß fürs Nabada gedruckt. Es bestand aus 88 sechseckigen Quadern, die von Kabelbindern zusammengehalten wurden und von umlaufenden Schwimmnudeln den nötigen Auftrieb bekamen.

Von der Eisenbahnbrücke bis zum Offenhausener Steg kam der Tüftler damit in zwei Stunden. „Hat super funktioniert. Ich bin trocken angekommen“, erzählt er stolz. Fünf Kumpels begleiteten ihn filmend, das jedoch am Ufer. „Um zu sehen, ob ich baden gehe.“ In diesem Jahr wollen alle mitfahren.

Vor gut zwei Jahren hat sich der Maschinenführer vom 3D-Druck packen lassen. Zuvor hatte er Videos über Spielzeug produziert. Dann kaufte er sich einen billigen Drucker, der nicht funktionierte, und berichtet seither aus seiner 3,5 auf 3,5 Meter großen Keller-Werkstatt über Probleme, Erfolge und Projekte. „Ich drucke, was ich geil finde.“ Als da etwa wären: Schildkröten, Schlüsselanhänger, Sparschweine, aber auch ein Würfel-Turm und Vasen in allen Formen und Farben. Eine leuchtet sogar im Dunklen.

Zeit und Geld sparen

Auch bei seinem Arbeitgeber, Brehm Präzisionstechnik im Donautal, hat er den 3D-Druck eingeführt – um etwa Greiferbacken herzustellen, Teilepaletten, Zahnräder. „Das ermöglicht eine riesige Zeit- und Geldersparnis“, sagt der dreifache Vater.

Mit dem Nabada-Floß 2019 will der Einsinger noch mehr Menschen für 3D-Druck begeistern: Gräf hat die Konstruktion überarbeitet und der schwereren Beladung angepasst. Statt der 88 Hohlkörper sollen 160 Halbschalen eine Plattform bilden. Die gedruckten Teile sehen aus, wie Ablagefächer für Weinflaschen, langgezogene Elemente mit drei Wellen. In die Wellentäler werden die Schwimmnudeln eingelegt, drumherum kommen Kabelbinder. Die Auftriebskraft soll bei zwei Tonnen liegen. Die Produktion läuft seit Monaten, schließlich dauert es gut 18 Stunden, bis ein Teil fertig ist.

Gräf rechnet mit Kosten von um die 600 Euro – was deutlich günstiger wäre als die 1000 Euro, die er 2018 in sein Wassergefährt investiert hat. Der niedrigere Preis bei doppelt so vielen Bauteilen kommt aber nicht nur durch die schlankere Konstruktion zustande. Der 37-Jährige konnte nämlich auch Sponsoren für sein „Schwörmo-Projekt“ gewinnen. Denn die Hersteller sind längst auf den Youtuber mit seiner beachtlichen Reichweite aufmerksam geworden. Wobei Gräf betont, er würde nie Drucker oder Filamente empfehlen, die nichts taugen.

Immer mehr Menschen interessieren sich für 3D-Drucker

Kürzlich hatte „Marthen Bishob“ zum fünften Mal zum 3D-Drucker-Stammtisch geladen. Im Musikerheim bauten 35 Fans, die bis aus Hannover und der Schweiz angereist waren, rund 20 Geräte auf, so viele wie noch nie. „Es war genial“, sagt der Veranstalter. Wenn der Zuspruch anhalte, müsse er die Veranstaltung in die Ulmer Messe verlegen.

Denn das Thema entwickelt sich immer weiter: Neuerdings testet sich Gräf mit Kumpels ans Programmieren heran, setzt Mikrocontroller ein. Sein jüngste Projekt ist eine LED-Matrix aus 300 transparenten Quadraten aus dem 3D-Drucker. Diese soll auch die Uhrzeit anzeigen. Ganz klappt das allerdings noch nicht. Aber einer aus seiner Chat-Gruppe weiß bestimmt weiter.

