Auf Neu-Ulmer Seite setzt die Polizei am Schwörmontag, am 22. Juli 2019, Videoüberwachung ein – und hat auch ein Auge auf die Boote der wilden Nabader.

Zum Schluss der halbstündigen Pressekonferenz im Ulmer Rathaus ließen Vertreter der Neu-Ulmer Polizei en passant die eigentliche Neuigkeit heraus. Auf Neu-Ulmer Seite werden die bayerischen Ordnungshüter beim am 22. Juli stattfindenden Schwörmontag erstmals mit einem Videosystem präsent sein. Drei Kameras werden irgendwo zwischen Dammstraße und Offenhausener Steg aufgebaut sein. Aufgezeichnet werde nichts. „Wir wollen nur einen Überblick haben, wo sich im Gedränge Brennpunkte bilden oder Gefährdungslagen entstehen“, sagte ein Polizeisprecher.

Wilde Nabader im Blick

Auch die wilden Nabader mit ihren Schlauchbooten und selbst gebastelten Flößen – ihre Zahl nimmt nach den Worten von Nabada-Organisationsleiter Michael Schwender Jahr für Jahr um drei bis vier Prozent zu – stehen gewissermaßen unter Beobachtung. Zumindest am oft genutzten Einstiegsort auf Neu-Ulmer Seite unterhalb der Eisenbahnbrücke werde die Polizei präsent sein und „präventiv Ermahnungen aussprechen“, falls ein Gefährt offensichtlich nicht flusstüchtig ist. Dies auch deshalb, weil im vergangenen Jahr ein mehrstöckiges Floß in Höhe des Metzgerturms havariert war und für einen veritablen Stau auf dem Wasser gesorgt hatte.

Sicherheit am Schwörmontag: Was tun bei Notfällen? Gerade bei einem Stadtfest wie dem Schwörmontag ist die Sicherheit ein wichtiger Aspekt. Doch wie verhält man sich richtig, falls andere oder man selbst in Gefahr ist?

Kontrollen von Ordnungsdienst und Polizei

Grundsätzlich gehen alle für den reibungslosen Ablauf des Schwörmontags Verantwortlichen von einem fröhlichen und friedlichen Fest aus, auf dem Lande wie zu Wasser. Dennoch gebe es für jeden Ort Sicherheitskonzepte, sagte Rainer Türke von den Ulmer Bürgerdiensten. Ab der Mittagszeit werde es gemeinsame Kontrollen von kommunalem Ordnungsdienst und Polizei geben. Im Visier: alkoholisierte Jugendliche, Müllsünder und Wildpinkler. Verstöße würden geahndet, gegebenenfalls mit Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Das Programm an Schwörmontag

Der Ablauf der Schwörmontagsfeierlichkeiten läuft derweil nach bewährtem Programm:

Die Schwörrede von Gunter Czisch

Der Ulmer Verfassungstag beginnt um 11 Uhr auf dem Weinhof, wo Oberbürgermeister Gunter Czisch vom Balkon des Schwörhauses herab die Schwörrede hält – es ist seine vierte. Ranghöchster Ehrengast des Landes ist diesmal Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut, mit dabei: Staatsministerin Theresia Schopper und die Staatssekretärin für den Ländlichen Raum, Friedlinde Gurr-Hirsch. Anschließend verleiht die Stadt den alle zwei Jahre vergebenen Wissenschaftspreis. Zudem wird der am 26. Mai neu gewählte Gemeinderat feierlich verpflichtet. Eine Aufführung der Ulmer Bindertänze rundet den Festakt ab. Falls es regnen sollte, wird die Schwörfeier ins Münster verlegt, was durch rote Signalkörbe am Kirchturm angezeigt und auf der städtischen Homepage vermeldet wird.

Startschuss des Nabada um 16 Uhr

Beginn des Nabadas ist um 16 Uhr, die Stadt rechnet mit tausenden freien Nabadern und mehreren zehntausend Zuschauern. Verboten sind das Springen von Brücken und jegliche Art von Spritzereien in die Zuschauer – ob sich die Nabader daran halten werden, ist eine andere Frage. Flöße und andere schwimmende Einweg-Konstruktionen können nach dem Nabada in am SSV-Sportzentrum und am Offenhausener Steg aufgestellten Containern entsorgt werden.

Das Nabada 2018

Feiern in der Friedrichsau und in der Stadt

Nach dem Nabada wird an vielen Plätzen in der Innenstadt sowie in der Friedrichsau und in einigen Stadtteilen bis in den späten Abend weitergefeiert.

Welche Straßen sind an Schwörmontag gesperrt?

Wegen der Schwörfeier ist der Weinhof inklusive Zufahrt Sattlergasse am Schwörmontag ab 8 Uhr gesperrt. Herd- und Gänstorbrücke sind während des Nabadas für den Autoverkehr gesperrt. Für Radfahrer ist der Donauradweg in Ulm und Neu-Ulm gesperrt. Aus Sicherheitsgründen wird von etwa 15.30 Uhr bis 18 Uhr ein „Einbahnfußverkehr“ am Donauufer eingerichtet. Dann ist ein Zugang zur Donau nur über Saumarkt oder Rosengarten möglich. Über Fischerplätzle und Metzgerturm kann man das Donauufer wieder verlassen. An der Busspur in der Neuen Mitte sowie am Bahnhof sind ebenfalls Sicherheitskräfte im Einsatz.

