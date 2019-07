Andrang auf dem Münsterplatz

18.50 Uhr: Schon gut was los ist der Stadt! Vor dem Stadthaus hat sich bereits eine lange Schlange gebildet, von der Bühne wummert Pop-Musik, und Bier und Wurst finden ebenfalls guten Absatz. Die passenden Farben zum Techno-Abend – natürlich alle Schattierungen im Neon-Farben-Spektrum– ist ebenfalls vertreten.

Einlass Kontrollen vor dem Stadthaus und Fans, die darauf warten, dass das Konzert los geht.

Wie wird das Wetter?

Nach Regenschauern am Mittag und dicken Wolken am Himmel sah es kurzzeitig so aus, als würde das Konzert am Schwörsonntag nass werden - ähnlich wie vergangenes Jahr.Doch für heute Abend sieht es ganz gut aus:

Wann beginnt Scooter?

Los geht es um 20 Uhr. Bevor Scooter die Bühne betreten, werden Jerome & Vize die Zuschauer schon mal auf den Abend einstimmen.

Einlass ist um 18 Uhr.

18 Uhr: Guten Abend und herzlich Willkommen zu unserem Liveticker zum Schwörfestival 2019! Hier halten wir euch auf dem Laufenden, was heute Abend rund um das Scooter Konzert auf dem Münsterplatz passiert.

