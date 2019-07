Themen in diesem Artikel Schwörmontag Nabada

Am Schwörmontag wird in der ganzen Stadt gefeiert. In diesen Clubs und Discos in und um Ulm finden die besten Partys statt.

Am Schwörmontag wird in Ulm gefeiert. Der Höhepunkt des Tages ist das traditionelle Nabada auf der Donau. Doch danach ist die Party noch lange nicht vorbei. Zahlreiche Open Air Events locken tausende Menschen auf die Straßen. Ab 24 Uhr ist das feiern unter freiem Himmel dann vorbei, doch in zahlreiche Clubs in Ulm und Neu-Ulm könnt ihr weiter feiern. Wir haben euch die besten Partys rausgesucht.

Nabada 2019 Strahlender Sonnenschein oder Regen? Prognose für das Wetter beim Nabada Beim traditionellen Wasserumzug auf der Donau ist gutes Wetter wichtig. Wir haben die erste Prognose zum Wetter beim Nabada 2019.

Schwörmontag Open Air Events bis Mitternacht

Bis Mitternacht könnt ihr von der Friedrichsau, über den Münsterplatz bis zum Fischerviertel ausgiebig feiern. Radio 7 und Donau 3 FM bringen euch vor dem Münster und vor der Zill mit einem Mix aus Mallorca-Hits, Charts und internationalen DJ's zum tanzen. Vor dem Restaurant „Wilder Mann“ findet das „We Love The 90s - Open Air“ statt.

Schwörmontag 2019 Nabada, Geschichte, Programm: Alle Informationen zum Ulmer Stadtfeiertag Am 22. Juli 2019 ist Schwörmontag in Ulm. Hier findet ihr alle Informationen zu Lichterserenade, Nabada, Schwörrede und Fischerstechen.

Partys in den Ulmer Clubs ab Mitternacht

Im Myer's Club könnt ihr bereits ab 14 Uhr ausgelassen feiern. Verschiedene DJ's bringen euch hier zum tanzen.

Um 23 Uhr startet die große Schwörmontag Afer Show Party im Theatro. Hier könnt ihr zu den wohl angesagtesten Ibiza Beats feiern. Schon ab 16 Uhr findet in der Theatro Passage das Schwörmontag Open Air statt.

Im Rules Club findet das Hip Hop Schwör Festival statt. Hier feiert ihr den Montag mit den besten Hip Hop Beats und verschiedenen DJ's.

Mit viel Tanz, Freude und Furoren veranstaltet das Gleis 44 ein Fest für alle. Sowohl drinnen als auch draußen könnt ihr hier zu den verschiedensten Musikrichtungen ausgelassen feiern.

Auch die „Frau Berger“ schwört und feiert mit euch ab 23 Uhr.

Im Cabaret Eden findet das Decadance Air statt und lädt dazu ein bis in die Morgenstunden zu tanzen.

Auch in den Kultkneipen „Trödler Abraham“, dem „Hinteren Kreuz“ und der „Kulisse“ könnt ihr den Abend ausklingen lassen.

