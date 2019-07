Themen in diesem Artikel Schwörwochenende Nabada Lichterserenade Schwörmontag Schwörkonzert Schwörrede

Lichterserenade, Schwörkonzert, Scooter und Schwörmontag mit Nabada: Ulm und Neu-Ulm starten in das Schwörwochenende. Hier findet ihr alle Termine im Überblick.

Am Freitag starten Ulm und Neu-Ulm in das Schwörwochenende: Mit der Lichterserenade, dem Schwörkonzert, der Party mit Scooter auf dem Münsterplatz und natürlich dem Schwörmontag mit Schwörrede und Nabada seien nur einige der Highlights der kommenden Tage genannt. Daher haben wir hier für euch eine Auflistung, was wann wo stattfindet in der Doppelstadt an der Donau.

Was? Wann? Wo? Die Termine am Schwörwochenende

Freitag, 19 Juli 2019:

Der Freitag steht im Zeichen eines gemütlichen Aufgalopps in das Schwörwochenende mit Konzerten und dem Volksfest in der Friedrichsau.

17.00 bis 24.00 Uhr: Volksfest Friedrichsau, Friday-Night-Fun

Volksfest Friedrichsau, Friday-Night-Fun 17.00 Uhr: Schwal, Neu-Ulm, Partymusik mit „Vogelwild“

Schwal, Neu-Ulm, Partymusik mit „Vogelwild“ 19.30 Uhr: Fischerplätzle, Ulm, Musikverein Einsingen

Fischerplätzle, Ulm, 20.15 Uhr: Fischerplätzle, Ulm, Big Band Ulm

Samstag, 20. Juli 2019:

Am Samstag stehen mit der Thronrede von Luna Dentler, dem Schwörkonzert im Münster sowie der Lichterserenade drei Highlights des Schwörwochenendes auf dem Programm.

10.00 Uhr: Schwörsporttag auf dem Gelände des SSV Ulm mit Mini-Trihatlon sowie von 11 Uhr an Spiel und Spaß für die ganze Familie

auf dem Gelände des mit Mini-Trihatlon sowie von 11 Uhr an Spiel und Spaß für die ganze Familie 14.00 bis 24.00 Uhr: Volksfest in der Friedrichsau

in der Friedrichsau 17.00 Uhr: Schwörwochenfest auf dem Schwal in Neu-Ulm mit Musik von der United Dance Band

Schwörwochenfest auf dem Schwal in Neu-Ulm mit Musik von der United Dance Band 18.00 Uhr: Konzert mit Rock Unlimited auf dem Petrusplatz in Neu–Ulm

Konzert mit auf dem in Neu–Ulm 19.00 Uhr: Schwörkonzert im Ulmer Münster mit fULMinant

im Ulmer Münster mit 19.00 Uhr: Thronrede von Luna Dentler an der Goldschmiede Dentler mit der Verleihung des Dentler-Preises 2019

von an der Goldschmiede Dentler mit der Verleihung des 22.00 Uhr: Lichterserenade auf der Donau zwischen Ulm und Neu-Ulm dazu Musik im Edwin-Scharff-Haus und dem Schwal in Neu-Ulm sowie Musik und Gastronomie entlang der Donau auf der Donauwiese, dem Rosengarten, dem Schwal und der Tribüne beim Bootshaus. Hier findest du alle Informationen zur Lichterserenade 2019.

Youtube

Sonntag, 21. Juli 2019

Der Schwörsonntag startet mit einem Gottesdienst ruhig und endet mit Scooter aller Voraussicht nach ziemlich laut. Was es sonst noch gibt:

9.30 Uhr: Ulmer Münster, Schwörgottesdienst

Ulmer Münster, Schwörgottesdienst 11.00 Uhr: Frühschoppen auf dem Schwal in Neu-Ulm mit dem Musikverein Eintracht Oberelchingen , ab 18.00 Uhr Albfetza

auf dem Schwal in Neu-Ulm mit dem Musikverein , ab 18.00 Uhr 11.00 Uhr: Paradekonzert mit der Jungen Bläserphilharmonie Ulm auf dem Marktplatz in Ulm

mit der auf dem Marktplatz in Ulm 16.00 Uhr: Bindertänze auf dem Kornhausplatz in Ulm, Fortsetzung im Judenhof, Hafenbad/Hafengasse, Hans-und-Sophie-Scholl-Platz, Weinhof und Marktplatz

Bindertänze auf dem Kornhausplatz in Ulm, Fortsetzung im Judenhof, Hafenbad/Hafengasse, Hans-und-Sophie-Scholl-Platz, Weinhof und Marktplatz 20.00 Uhr: Schwörfestival auf dem Münsterplatz mit Scooter

So lief das Konzert von Dieter Thomas Kuhn auf dem Münsterplatz im vergangenen Jahr:

Montag, 22. Juli 2019

Schwörrede, Nabada, Party auf dem Münsterplatz – der Montag beginnt mit viel Tradition und mündet in einer großen Feier an verschiedenen Orten in der Stadt.

11.00 Uhr: Schwörfeier mit Schwörrede von OB Gunter Czisch auf dem Weinhof in Ulm

mit Schwörrede von OB Gunter Czisch auf dem Weinhof in Ulm 12.00 Uhr: Schwörwochenfest auf dem Schwal in Neu-Ulm

auf dem Schwal in Neu-Ulm 12.00 bis 22.30 Uhr: Volksfest in der Friedrichsau

in der Friedrichsau 16.00 Uhr: Nabada Donau, vom Fischerviertel bis zum Stadion: Nabada

Schwörmontag: Die Party auf dem Münsterplatz

Nach Schwörrede und Nabada gehen die Menschen in der Stadt feiern. Die größte Party findet dabei auf dem Münsterplatz statt. Organisator Radio 7 hat hier den Ablauf aufgeführt:

16:30 Uhr: Einlass

17:00 Uhr: Show Start / DJ Set 1 (Radio 7 Musikchef Matze Ihring)

17:30 Uhr: Nicole Häusler & Band

18:00 Uhr: DJ Set 2 (Radio 7 Musikchef Matze Ihring)

19:00 Uhr: Tom Gregory

19:20 Uhr: DJ Set 3 (Radio 7 Musikchef Matze Ihring)

19:50 Uhr: Marquess

20:40 Uhr: DJ Set 4 (Radio 7 Musikchef Matze Ihring) + Überraschungsgast

21:10 Uhr: Glasperlenspiel

21:30 Uhr: DJ Set 5 (Radio 7 Musikchef Matze Ihring)

22:00 Uhr: DJ Antoine

23:00 Uhr: Abschluss DJ Set

Zudem werde man „für Fußballfans eine Überraschung bereithalten“, wie der Radiosender in einem Statement bekanntgab.

Schwörmontag: Die Party in Ulm und Neu-Ulm geht in Clubs und Discos weiter

Und wer dann immer noch nicht genug hat, kann in diesen Clubs und Discos weiter tanzen.