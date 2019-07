Themen in diesem Artikel Schwörkonzert

Beim Schwörkonzert am 20. Juli 2019 treffen sich der Motettenchor der Münsterkantorei und der Popchor Choriosity zu einem gemeinsamen Konzertabend.

Den musikalischen Rahmen des Konzertes bildet die „Sunrise Mass“ des norwegischen Komponisten Ola Gjeilo (*1978). Eingerahmt werden die Sätze der Messe mit a-cappella-Werken von Erik Esenvalds („Stars“), Lowell Mason („Nearer, My God, to Thee“), Eric Whitacre („Enjoy the silence“) und Ola Gjeilo („ubi caritas“).

Schwörkonzert: Hier gibt es Tickets

Für das Schwörkonzert „Pop trifft Klassik“ im Münster am 20. Juli 2019 gibt es Karten auf dem Ticketportal reservix oder im Direktverkauf bei der Südwest Presse.

Anfahrt und Parkmöglichkeiten

Da es in der Innenstadt wenig Parkmöglichkeiten gibt, ist es ratsam, eines der Parkhäuser anzufahren. Hier finden Sie die Anfahrtsskizze und Parkhäuser

