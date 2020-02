Lange hat es gedauert, jetzt hat Israel am Mittwoch dieser Woche einen Mann ausgeliefert, der im Verdacht steht, an dem Mord am Veltlinerweg beteiligt gewesen zu sein. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Ulm bestätigte, saß der Mann zwei Jahre lang in Auslieferungshaft in Israel, wo er nur we...