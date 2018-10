Gesellschaft Semesterschwerpunkt Türkei: Angriffe gegen die vh

Ulm / Hans-Uli Mayer

In der Volkshochschule mehren sich Angriffe, Beschimpfungen und Schmierereien wegen des Semesterschwerpunkts Türkei.

Das erste Mal, seit Dagmar Engels vor 27 Jahren die Leitung der Ulmer Volkshochschule übernommen hat, muss sie sich wilden Beschimpfungen erwehren. „Der Semesterschwerpunkt Türkei erregt die Gemüter“, sagt sie und meint damit böse Mails, üble Anrufe, Beschimpfungen und Schmierereien außerhalb und innerhalb der Volkshochschule (vh). Engels: „Trotz aller Kritik und Schmähungen sind wir heilfroh, dass wir diesen Schwerpunkt gewählt haben.“

Ganz so harmlos wie sich das anhört, ist die Sachlage aber nicht. Nur zwei Tage, nachdem das Programmheft am 4. September in der vh selbst ausgelegt wurde, kam bereits die erste E-Mail ins Haus. Eine Ladenbetreiberin aus Blaustein lehnte es ab, wie all die Jahre zuvor das vh-Programm auszulegen. Die Titelseite, die in starker Symbolkraft die Europa und Asien verbindende Fatih Sultan Mehmet-Hängebrücke zeigt, sei nicht sonderlich gelungen, heißt es in der Mail. Ein solches Bild wolle man in der derzeitigen politischen Lage nicht unkommentiert auslegen.

Schmierereien und Anrufe

Das vh-Team um Dagmar Engels war geschockt und zunächst der Ansicht, dass sie das Titelbild nicht kritisch genug gestaltet hätten. „Dabei haben wir uns echt Mühe gemacht und auch ordentlich Geld ausgegeben, um das Foto drucken zu dürfen.“ Der weitere Verlauf der Angelegenheit lässt die vh-Chefin mittlerweile aber zu dem Schluss kommen, die Angriffe kommen von Rechts: „Ich vermute, dass es Rechte und der AfD-nahestehende Personen sind“, sagt Engels.

Tatsächlich wurden Programmhefte mit dem Hakenkreuz beschmiert, auch wenn die nicht immer ganz akkurat gezeichnet sind. Dazu kommen auch eine ganze Reihe an Anrufen, die drei Tage später im Sekretariat der Volkshochschulleiterin eingegangen sind. Die war zwar verreist, einen Rückruf wollte aber keiner von denen, dafür umso mehr Dampf ablassen. „Die waren sehr vehement und wollten sich nicht beruhigen lassen“, sagte Engels Sekretärin. Für Engels selber liegt der Fall klar: „Das war eine koordinierte Aktion.“

Ein paar Tage später gab es auch in der vh selbst einen Vorfall. Ein Unbekannter hat auf ein an einer Säule angebrachtes Plakat mit dem Türkeischwerpunkt in dicker schwarzer Farbe ein Kreuz aufgemalt. „Da hat jemand der türkischen-islamischen Symbolik die christliche gegenüber gestellt“, sagt Engels, die sich aber nicht einschüchtern lassen will.

Sachlichkeit statt Emotion

Die heftigen Reaktionen sind für Engels ein Beleg dafür, wie wichtig es ist, sich sachlich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Viele Debatten würden in einer übertriebenen Emotionalität geführt – auch und gerade die zu Erdogan und der Rolle der Türkei. „Wir dürfen aber nicht alles pauschal verteufeln, was mit der Türkei zu tun hat“, warnt sie, „damit würden auch die hier lebenden Türken getroffen“.

Angst hat sie nicht. Vielmehr erwacht in der 65-Jährigen erst recht die Lust am Diskurs. „Wir dürfen uns nicht verunsichern lassen. Das ist deren Ziel, aber das dürfen wir nicht zulassen“, sagt Engels. Das vorgesehene Programm jedenfalls findet statt, daran lässt sie keinen Zweifel aufkommen.

Das könnte dich auch interessieren: