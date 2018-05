Konzert Schweißtreibend: Haindling in Weißenhorn

Weißenhorn / Christoph A. Schmidberger

Die Niederbayern Haindling blicken in Weißenhorn auf 35 Jahre klingende Karriere zurück.

Das beschauliche niederbayerische Haindling ist seit dem Mittelalter ein christlicher Wallfahrtsort. Wesentlich bekannter ist das 100-Seelen-Dorf jedoch, seit der Töpfermeister Hans-Jürgen Buchner das Musizieren für sich entdeckt hat. Das war in den frühen 80er Jahren, als er per Inserat Haindling zusammenstellte. Mit einer abgefahrenen Mischung aus Neuer Volksmusik, Neuer Deutscher Welle und Jazz, dazu ein fast sprechgesangartiges Bairisch, feierte er alsbald Erfolge. In der ausverkauften Fuggerhalle in Weißenhorn blickten Haindling zurück.

35 Jahre sind eine lange Zeit und Grund genug, die 1000 Gäste auf schrecklich einengenden Stuhlreihen zu platzieren. Zumindest sollte das laut Buchner ein Zugeständnis an das mit der Band ergraute Publikum sein. Vorsorglich hatte der nie ganz ernst zu nehmende „Tonmeister“ auch angekündigt, dass später „Lockerungsübungen“ folgen würden. Zu diesem Zeitpunkt wussten die armen Probanden noch nichts von den subtropischen Klimaverhältnissen in der Multifunktionshalle. Als endlich die Klimaanlage eingeschaltet wurde, war das Konzert fast schon rum. Auch der Klang war eine Weile höchstens bescheiden. Hoffentlich verleidetete das den Fans nicht das wirklich unterhaltsame Programm.

Natürlich feierten Haindling all ihre großen und kleinen Hits wie „Spinn i“ (1985), „Ganz weit weg“ (1991) oder „Du Depp“ (1983). Letztgenannten Ohrwurm präsentierten sie erst in einer abgespeckten Version – gewandet in Plastikschürzen und -mützen. Wolfgang Gleixner fuhr dazu ein groovendes Bass-Solo auf, in das die Band zuletzt in vollem Sound einstimmte. Manche der mit Sequencer und Keyboards aufgepeppten Stücke klangen wie Alan Parsons Project im Alpenrausch.

Später mussten die Gäste tatsächlich ihr Trainingsprogramm absolvieren: Aufstehen, Händeschütteln, in verschiedenen Tonlagen Lachen und Schunkeln wie im Festzelt. Bei all den Späßen ging eine besondere Qualität Haindlings fast unter. Sie sind gefragte Komponisten für Kino und TV, zuletzt für Josef Vilsmaiers Doku „Bayern sagenhaft“. Dazu präsentierte das Sextett ein Instrumentalstück, das dank exotischer Farbtupfer auch ein Film über buddhistische Mönche untermalen könnte. Womit sich der Kreis zum Ort Haindling auf schräge Weise wieder schließt.