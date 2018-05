Volksfest 42. Zunftschmaus auf dem Ulmer Saumarkt

Ulm / Harald John

Tausende feierten am Wochenende bei gutem Wetter auf dem Saumarkt den 42. Zunftschmaus. Rockige Volksmusik der „Original Schwabenkrainer“ sorgte für Stimmung.

„Wir haben richtig Glück mit dem Wetter gehabt“, freute sich Marcus Pscheidl, Mitveranstalter des 42. Zunftschmauses im Fischerviertel. Schon früh waren an beiden Tagen die langen Holzbänke unter den großen, hellen Sonnenschirmen auf dem Saumarkt besetzt, die Wartezeiten vor dem Grill und den Biertresen dennoch erfreulich kurz.

Weil die eigentlich gebuchte Band „Vogelwild“ am Samstag aus familiären Gründen verhindert war, sprangen die „Original Schwabenkrainer“ ein und bewiesen, dass sie mehr als nur Ersatz sind. Im Gegenteil: Mit dem typischen Oberkrainer-Sound zwischen Schlager und Rock lagen sie offenbar komplett auf der Linie des Publikums. „Es hat zwar niemand auf den Tischen getanzt“, so Pscheidl, „aber die Stimmung war super.“

Das fand auch Nico, der mit seiner Clique aus Heidenheim angereist war. Angesichts der Damen im Dirndl, der bayerischen Klänge und der Fleischberge vom Grill fragte sich der 25-Jährige, ob er denn auf der richtigen Seite der Donau gelandet sei: „Für Baden-Württemberg geht es hier aber ganz schön krachledern ab.“

Das konnten die Helfer am rauchenden Grill nur unterstreichen. Vor allem die Feuerwurst und die Hamburger aus Rindfleisch waren gefragt, aber auch Erdbeerkuchen gehörte zu den Favoriten der Besucher. Und natürlich ein kühles Gold Ochsen, gerne in der trüben Kellerbier-Variante.

Das war aber auch schon das einzig Trübe, denn auch am Sonntag hatten die Veranstalter Glück mit dem Wetter. Warm, aber nicht zu heiß – Schwein gehabt! Schon zum beschwingten Frühschoppen, bei dem die Swing4U aus Oberelchingen spielten, waren die Tische voll besetzt. Die Veranstalter schätzen die Zahl der Besucher auf 2000 am Samstag und 1500 am Sonntag.

Damit hat die Ulmer Fest-Saison, bei der das Essen der Zünfte auf dem Saumarkt als rustikaler Auftakt gilt, erfolgreich begonnen. Weiter geht es am 30. Juni mit „Elf bis Elf“, das fröhliche Altstadtfest findet wie gewohnt auf dem Fischerplätzle statt. Vom 6. bis 15. Juli folgt dann das 11. Donaufest auf Ulmer und Neu-Ulmer Seite.