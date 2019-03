Kurz gezogener Schwarztee regt an, zieht er länger als drei Minuten, beruhigt er. Falsch. „Das ist ein Ammenmärchen“, sagt Heidi Wengert, Fachverkäuferin beim Teeladen Gschwendner, der seit 23 Jahren in der Ulmer Platzgasse besteht. Egal, wie lange Schwarzer und Grüner Tee ziehen, „sie beleben immer.“ Bloß sei der Grüne bekömmlicher, weil er weniger Gerbstoffe enthält. Losen Tee sollte man drei bis fünf Minuten ziehen lassen, einen Teebeutel nur etwa zwei Minuten.

Aber worin liegt eigentlich der Unterschied zwischen den Teearten, die zum Teil vom selben Strauch kommen? Das hängt von der Fermentation oder besser Oxidation der Blätter ab. Denn Teeblätter fermentieren nicht wie Milch zu Käse mit Hilfe von Mikroorganismen, sondern fast von alleine: Wenn sich die sorgsam in Körbe gepflückten und in feuchtwarmer Umgebung ausgebreiteten Blätter aufrollen, brechen die Blattzellen und es tritt Zellsaft aus, erklärt Heidi Wengert. Dieser reagiert mit Luftsauerstoff, und es werden zelleigene Enzyme und Inhaltsstoffe aktiviert. Die Folgen: Der jeweilige Tee entfaltet sein spezifisches Aroma und die Blätter verfärben sich bräunlich bis schwarz.

Bei der Oxidation von Schwarzem Tee werden die befeuchteten und gerollten Blätter in der Fermentationsanlage in einer bis zu 15 Zentimeter hohen Schicht ausgebreitet und – wegen des nötigen Sauerstoffs – belüftet. Erreichen die Blätter in diesem Klima eine Temperatur von 29 Grad, wird der etwa dreistündige Prozess abgebrochen. Denn ansonsten würde das Aroma des Tees zerstört.

Bei Grünem Tee und Weißem Tee hingegen wird die Oxidation unmittelbar nach dem Welken verhindert, indem der Tee sofort getrocknet wird.

„In China wird der Grüntee in einer Art Wok getrocknet, deshalb schmeckt er etwas rauchig“, erklärt die Expertin den Unterschied zu Grüntee aus Nepal und Japan. Wie beim Grünen Tee lässt man auch beim vitaminreichen Weißen Tee keine Oxidation zu. Weiß ist er deshalb, weil für diesen wertvollen Tee nur die geschlossenen Blattknospen vom Strauch gepflückt werden, die zum Schutz noch mit Flaum bedeckt sind.

Richtig giftgrün indes ist das Pulver des Grünen Tees, genannt Matcha. Die fein gemahlenen Blätter werden in einer Matchaschale in 60 Grad heißem Wasser mit einem kleinen Bambusbesen aufgeschlagen und komplett mitgetrunken, erklärt Heidi Wengert. „Eine Schale Matcha wirkt wie zehn Tassen Grüntee, aber man wird nicht hibbelig, sondern bleibt auf einem Level höchster Konzentration“, hat die 50-Jährige selbst die Erfahrung gemacht.

Überhaupt sollte man Grüntee nicht heißer als 60 Grad aufbrühen. Bei Schwarztee könne das Wasser durchaus sprudeln. Aber es sollte wiederum nicht zu kalkhaltig sein, sonst bekommt der Tee in der Tasse Schlieren und der Geschmack verändert sich. Als Ulmer Karstwasserkunde sollte man sich für den besseren Teegenuss eine Entkalkungsmaschine anschaffen oder stilles Wasser verwenden.

Und noch ein Tipp zur Teekanne: Obwohl sich darin gerne eine Patina aus Teeresten festsetzt, sollte man die Kanne nur mit heißem Wasser und der Spülbürste reinigen, aber nicht mit parfümiertem Spülmittel. Sehr unterschiedlich schmeckende Teesorten werden am besten jede in ihrer eigenen Kanne aufgebrüht.

Ist Tee mit dem Biosiegel auch wirklich biologisch angebaut? Heidi Wengert bejaht es. Das Franchiseunternehmen Gschwendner hat seine Zentrale in Meckenheim bei Bonn, und die Einkäufer seien immer wieder vor Ort bei den Teeanbauern. Deren je nach Jahreslauf verschiedene Ernten (siehe Infokasten) landen direkt auf dem Schiff und als nächstes bei Gschwendner und seien daher fair gehandelt.

Der Ulmer Weltladen in der Pfauengasse führt ausschließlich Fairtrade-Tees. Geschäftsführerin Sonja Schlenk war sogar selbst schon im Norden Indiens im Bundesstaat Andhra Pradesh in Teeplantagen. Zehn Mitarbeiterinnen des Weltladens hatten sich dort im Zuge ihrer privaten dreiwöchigen Rundreise die Arbeit der Teepflückerinnen angesehen. „Die verholzten Teesträucher werden immer wieder zurückgeschnitten, weswegen die Pflückerinnen ständig in die pieksenden Zweigenden greifen müssen und sich zum Schutz Mull um die Hände wickeln“, erzählt Sonja Schlenk. Denn mit Handschuhen habe man kein Gefühl für die zarten Blätter.

Keine Kinderarbeit

Das Positive an der Arbeit in diesen Fairtrade-Plantagen: Die Mütter verdienten so gut, dass sie ihre Kinder in die Schule schicken können. Vor allem ist Kinderarbeit verboten. Die Genossenschaften des kontrollierten Handels und Bioanbaus beispielsweise in den „Darjeeling-Teegärten“ bestehen bereits seit 1990 und unterstützen außerdem mit dem Erlös die medizinische Versorgung der Familien.

Die Ulmer Gäste bekamen natürlich „ständig und überall“ Masala Chai serviert. Das ist ein mit schwarzem Pfeffer, Kardamom, Nelken, Ingwer und Zimt gewürzter Schwarztee, der mit Rohrzucker und Milch getrunken wird. Sonja Schlenk hat er gut geschmeckt – ständig und überall.