Neu-Ulm Landtagswahl in Bayern: Schwarzer Sonntag für die CSU

Neu-Ulm / Hans-Uli Mayer

Trotz großer Stimmenverluste zieht Beate Merk wieder für die CSU in den Bayerischen Landtag ein.

Weil es um Bayern geht, das stand die letzten Wochen selbstbewusst auf den Wahlplakaten der CSU. Für die klare Mehrheit der Wähler aber ist Bayern nicht mehr gleichbedeutend mit CSU. Jedenfalls haben nur noch etwa 37 Prozent der dauerregierenden Partei ihre Stimme gegeben. Die Kandidatin im Wahlkreis Neu-Ulm, Beate Merk, redete denn auch gar nicht um den heißen Brei herum. Selbst fast 15 Jahre als Justiz- und später als Europaministerin Mitglied der bayerischen Staatsregierung, sagte sie in einem ersten Statement: „Das Ergebnis lässt mich nicht kalt.“

Bitteres Ergebnis

Entsprechend unterkühlt war denn auch die Atmosphäre im vierten Stock des Landratsamtes, wo am Sonntagabend die Ergebnisse präsentiert wurden. Am schnellsten ausgezählt wurde in Vöhringen, womit sich abzeichnete, dass der Wahlkreis in etwa das landesweite Ergebnis widerspiegelt. Beate Merk kam erst wenige Minuten nach 20 Uhr ins Landratsamt, Daniel Fürst von der SPD und Wolfgang Schrapp von den Freien Wählern waren gleich gar nicht aufgetaucht.

Für Beate Merk ist es ein bitteres Ergebnis. Zwar seien die Umfragen im Vorfeld noch schlechter gewesen, aber zum Jubeln sei ihr nicht zumute. Anstatt konkrete Gründe für die Niederlage zu benennen, sagte Merk, dass es jetzt daran gehe, genau zu analysieren, woran es gelegen habe und welche Fehler gemacht worden seien. Dass der Streit im Sommer sicher nicht förderlich gewesen sei, wollte sie dann doch zugestehen. „Streit führt nicht zum Erfolg.“

Deutlicher wurde da schon Landrat Thorsten Freudenberger, der auch gleichzeitig Kreisvorsitzender der CSU ist. Schon nach der Prognose um 18 Uhr, also noch lange vor der ersten Hochrechnung, gab er die Linie bekannt. Die Machtkämpfe innerhalb der Partei und auch in der Regierung seien wenig hilfreich gewesen. „Es braucht jetzt einen klaren Neuanfang an der Parteispitze“, sagte Freudenberger und forderte damit die Demission von Horst Seehofer.

Grünen gehen als Sieger hervor

Klarer Sieger sind neben der AfD (Gerhard Großkurth: „Nicht wir sind rechtspopulistisch, die CSU ist es, weil sie ihre Versprechen nicht hält.“), die allerdings zum ersten Mal überhaupt zur Wahl angetreten war, die Grünen um den Kandidaten Klaus Rederer. Der wurde von Beate Merk zwar ziemlich kühl begrüßt, sparte aber seinerseits auch nicht mit Kritik. Selber über das eigene Abschneiden „baff erstaunt und begeistert“, sieht er in dem neuerlichen Stimmenverlust der CSU die „Strafe für deren Rechtsruck“.

Die Gründe sieht er in einer „reaktionären Innenpolitik“, in einer „rückwärtsgewandten Landwirtschaftspolitik“ und in einer „menschenverachtenden Flüchtlingspolitik.“ Seine persönlichen Chancen, trotz des guten Ergebnisses in den Landtag einziehen zu können, schätzt er als eher gering ein. Richtig wissen wird er es erst im Laufe des Montags. Die Probleme der SPD sieht er in deren „Beliebigkeit“. Die Partei habe ihre Ideale nicht in praktische Politik umgesetzt.

Namhaft vertreten waren die Sozialdemokraten durch den Ex-Landtagskandidat Karl-Martin Wöhner, der bei der ersten Prognose von zehn Prozent laut stöhnte und zugab, dass das noch schlechter sei, als er es befürchtet habe. Und Bundestagsabgeordneter Karl-Heinz Brunner sieht die Probleme auch in Berlin. „Die SPD profitiert leider nicht von der Unzufriedenheit der Menschen über die Bundesregierung.“ Ihn erschüttere es, dass jetzt mit der CSU und den Freien Wählern vermutlich zwei Parteien die Regierung bilden werden, die nicht gerade über ausgeprägte sozialpolitische Inhalte verfügten.

Das könnte dich auch interessieren: