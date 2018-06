Ulm / swp

Eine Spaziergängerin hat am Samstag am Donauufer, in Höhe Stadionstraße eine brütende Schwanenfamilie beobachtet, dabei entdeckte sie im Bein des Elterntieres ein Angelhaken, der dort feststeckte. Die Frau verständigte die Polizei, die daraufhin zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr vorbeischickte. Nach Anfrage teilte uns die Feuerwehr am Montagmorgen mit, dass das Tier sich leider nicht einfangen ließ.