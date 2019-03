Artenvielfalt vorantreiben Schwalbenhaus für Jungingen

Ulm / cst

Seit Samstag hat auch Jungingen sein eigenes Mehlschwalbenhaus. Sobald die Zugvögel aus dem Süden zurückkehren, könnten sie theoretisch die 44 künstlichen Nester annehmen, sie auspolstern und mit dem Brüten beginnen. Denn im Ort gebe es bereits Mehlschwalben, die außen an Gebäuden unter dem Dachfirst ihre Nester haben, sagt Ortsvorsteherin Marion Schindler. Der Standort des neuen Hauses im Baugebiet „Auf dem Hart“ wurde gemeinsam mit dem Schwalben­experten Hans Frölich aus Bernstadt ausgesucht, denn die Flugkünstler brauchen eine geeignete Einflugschneise. „Das Schwalbenhaus war eine Idee der Bürger, Jungingen hat sich den Artenschutz auf die Fahne geschrieben statt Straßen und Stein“, sagt Marion Schindler. Jetzt müsse man abwarten, ob die Vögel die Nisthilfen überhaupt annehmen.

Denn das kann dauern, haben ähnliche Projekte in Ulm gezeigt: 2005 hatte die BUND-Gruppe Ulm-Süd in Gögglingen ein kleines Schwalbenhaus aufgestellt, das erst nach fünf Jahren angenommen wurde. Seit 2014 steht in der Einsteinstraße am Blaukanal ein Schwalbenhaus. Aber die Schwalben, die bereits in der Nähe gebrütet hatten, verschwanden. Und: Seit Juni steht solch eine Nisthilfe im Darrenweg in Einsingen.