Umwelt Schutz vor Starkregen erst ab 2023?

Stadt stellt Maßnahmen vor

Infoveranstaltung Die Stadt stellt am Mittwoch, 28. November, aktuelle und geplante Maßnahmen zur Verbesserung des Starkregen- und Hochwasserschutzes speziell in Einsingen und am dort durchfließenden Rötelbach vor. In Arbeit ist beispielsweise auch eine „Flussgebietsuntersuchung“. Beginn ist um 19 Uhr in der Einsinger Mehrzweckhalle, Am Bürgele 9.