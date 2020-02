Wie kann man besser auf die Faschingsferien eingestimmt werden als mit Narren, die in die Schule kommen? Eben. Am Freitagvormittag hat die Narrenzunft Ulm gemeinsam mit dem Fanfarenkorps Ulm/Neu-Ulm die Jörg-Syrlin-Grundschule auf dem Kuhberg erobert. Die 270 Grundschüler, die meisten verkleidet etwa als Pirat, Prinzessin, Marienkäfer, ließen sich nur zu gern aus ihren Klassenzimmern in die Turnhalle treiben. Dort tanzten Narren, Lehrerinnen und Schüler gemeinsam die Polonaise und die Hästräger stellten ihre Masken vor. Auch die Lehrerinnen waren verkleidet, Schulleiterin Elke Ruhland war als Goldkäfer unterwegs.