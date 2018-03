Essinger-Gymnasium Schulleiter Weinkauf geht nach Spanien

Ulm / Beate Rose

Der Chef des Essinger-Gymnasiums geht zum neuen Schuljahr nach Spanien. Er wird Leiter der deutschen Schule in Bilbao.

Marius Weinkauf, seit zehn Jahren Schulleiter des Anna-Essinger-Gymnasiums auf dem Kuhberg und seit diesem Schuljahr geschäftsführender Schulleiter aller Ulmer Gymnasien, verabschiedet sich in den Auslandsschuldienst. Mit Beginn des neuen Schuljahres tritt der 49-Jährige eine Stelle an der deutschen Schule in Bilbao (Nordspanien) an. Für sechs Jahre hat er sich verpflichtet, diese Schule zu leiten. Weinkauf sieht den Stellenwechsel als „einmalige Chance“ und schwärmt schon jetzt von der interessanten Aufgabe, auf die er sich freut. Und er schwärmt von der spanischen Kultur.

Denn an der Schule lernen 650 Schüler, die Unterrichtssprache ist Deutsch. Die Schule hat gerade ihr hundertjähriges Bestehen gefeiert, sie bietet ein umfassendes Bildungsangebot an, nämlich vom Kindergarten über die Grund-, Sekundar- bis zur Oberstufe. Für Weinkauf hat die Schule „einen ganz anderen Schwerpunkt“ als ein Ulmer Gymnasium. Denn die Abschlüsse an der deutschen Schule in Bilbao sind mittlere Reife und das Abitur.

Bewerbungsverfahren läuft

Über seine eigenen sprachlichen Fähigkeiten im Spanischen sagt Weinkauf: „Ich kann mich so unterhalten, dass es für einen Smalltalk reicht.“ Doch an der Schule ist die Unterrichtssprache deutsch. Laut Weinkauf schicken viele Deutsche, die dort leben und arbeiten, ihre Kinder an diese Schule. Besucht wird die Schule auch von spanischen Kindern.

Der Ulmer Schulamtsleiter Gerhard Semler, der Weinkauf als „hervorragenden Schulleiter“ beschreibt, hofft auf einen ebensolchen Nachfolger. Das Bewerbungsverfahren laufe bereits, betrieben vom Regierungspräsidium Tübingen. Semler kann als Vertreter des Schulträgers bei der Wahl seine Stimme abgeben. Er ist zuversichtlich, dass der Posten des Schulleiters am Anna-Essinger-Gymnasium bereits zum neuen Schuljahr 2018/2019 besetzt sein wird.

Gerhard Semler selbst führt derzeit Gespräche mit den hiesigen Schulleitern, wer Weinkauf als geschäftsführenden Schulleiter nachfolgt. Das Amt hatte er zwar nur kurze Zeit inne, nämlich mit Beginn diesen Schuljahres, gleichwohl habe Weinkauf das „souverän“ ausgefüllt, bescheinigt Semler.

Das Amt beinhaltet die Zusammenarbeit mit allen Ulmer Gymnasien, aber ebenso mit den anderen Schularten in der Stadt. Für Semler ein Posten, der mit einer Vertrauensperson besetzt gehört. Doch Namen will er keinen nennen, wen unter den Ulmer Schulleitern er deswegen angesprochen hat.

Info Offiziell verabschiedet wird Weinkauf bei einem Festakt am 19. Juli.