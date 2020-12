Ulm. „Ich bin sprachlos, und das will was heißen.“ Gerhard Semler, Fachbereichsleiter Bildung und Soziales der Stadt Ulm, konnte es Dienstagnachmittag nicht glauben: Das Kultusministerium des Landes hatte da Schulen und Schulträger gerade informiert, dass die Weihnachtsferien doch erst am 23....