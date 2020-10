Eine Schlüsselfrage im Corona-Herbst und Corona-­Winter wird lauten: Wie ist die Anzahl der Viren in geschlossenen Räumen zu reduzieren und so das Infektionsrisiko zu senken? Die einfache Antwort lautet: regelmäßig lüften. Doch gerade in Schulen und Kindergärten ist das in der kalten Jahresze...