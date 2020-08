Wie haben sich die Schulen aufs neue Schuljahr, das in Baden-Württemberg am 14. September beginnt, vorbereitet? Gerhard Semler, Leiter der Abteilung Bildung und Sport der Stadt, gibt Auskunft. Er bringt die Zuständigkeiten so auf den Punkt: „Die Stadt ist fürs Schulgebäude verantwortlich, das...