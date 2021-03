Die Elly-Heuss-Realschule hat seit vergangener Woche einen neuen Leiter: Michael Wekenmann (41), der die letzten fünf Jahre Konrektor an der Realschule Erbach war.

Wekenmann, der die Fächer Englisch und Sport unterrichtet, glaubt an die Realschule, auch, weil „ich mich selbst an der Realschule am...