Bildung Schulen ans schnelle Internet

3,5 Millionen Euro wird die Stadt bis zum Jahr 2020 für Endgeräte an Schulen wie Tablets ausgeben. Das sagt der städtische Bildungsabteilungsleiter Gerhard Semler. Damit digitales Lehren und Lernen nicht im Schneckentempo vorangeht, sollen Schulen an hochleistungsfähiges Glasfaserkabel angebunden werden. Zumal der Bildungsplan Medienbildung vorschreibt und zwei Ulmer Gymnasien künftig die Profilfächer Informatik, Mathe, Physik anbieten werden. Die Stadträte waren sich in ihrer jüngsten Sitzung einig, dass jede Klasse einen Turbo-Internetzugang braucht.

Das IT-Konzept der Stadt – erarbeitet hat es Abteilungsleiterin Ute Besch vom städtischen Team IT – sieht vor, dass alle 50 Ulmer Schulen ans Glasfaserkabel, genauer ans Lichtwellenleiterkabel, angebunden werden. Bis 2017 war das an 14 Ulmer Schulen passiert: an den drei beruflichen Schulen, sechs Gymnasien, zwei Realschulen, Grundschule am Tannenplatz, Pestalozzi-Förderschule, Hans-Lebrecht-Schule. Die Planung zum Ausbau für die übrigen Schulen kostet 50 000 Euro, die der Bund übernimmt. Der Ausbau wird mit 1,3 Millionen Euro veranschlagt, wobei Semler zwar mit Fördergeld rechnet, „zunächst geht die Stadt in Vorleistung“.

Die Elly-Heuss-Realschule soll das schnelle Internet bevorzugt bekommen. Die Schule und die Grundschule am Tannenplatz zählen zu den 100 Pilotschulen, an denen die digitale Bildungsplattform „Ella“ erprobt wird – vom neuen Schuljahr an.