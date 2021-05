Am Dienstag beginnen die Abiturprüfungen in Baden-Württemberg mit dem Fach Deutsch. In Ulm werden insgesamt 1109 Schülerinnen und Schüler die Abiturprüfung ablegen, am Ulmer Schubart-Gymnasium sind es 71 Jugendliche. An dieser Schule ist unter anderem der Oberstufenkoordinator Boris Exner (43),...