„Kein Unterricht in der nächsten Wochen an der Schule.“ Das sagte Gerhard Semler, der Leiter der Abteilung Bildung und Sport der Stadt Ulm am Mittag. Das bedeutet, Ulmer Schülerinnen und Schüler lernen weiterhin daheim. Ausgenommen vom Stopp des Regelunterrichts sind die Abschlussklassen und ...