Aufgrund der Corona-Pandemie haben seit Mitte März die Schulen in Deutschland geschlossen. Diese Maßnahme wurde beschlossen, um eine weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen. Die Schülermonatskarten im DING-Bereich wurden jedoch weiterhin an die Schüler ausgegeben. Nun steht in den nächsten Tagen die Abbuchung der Eigenanteile der Eltern an, obwohl in Baden-Württemberg im April kein Unterricht stattfand. In einer Pressemitteilung wendet sich der Nahverkehrsbund DING nun an die Eltern.

Wegen Schulschließungen: Ministerium für Verkehr kündigt Ausgleichsregelung an

Die Abbuchung der im April ausgegebenen Schülermonatskarten wird in Abstimmung mit den Landratsämtern als Schulwegkostenträger und den Verkehrsunternehmen, die die Fahrscheine ausgegeben haben, in den nächsten Tagen stattfinden. Nun hat das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg für die im April bezahlten, aber wegen den Schulschließungen nicht genutzten Schülertickets eine Ausgleichsregelung angekündigt. Über diese Zahlungen verhandeln derzeit Landkreistag, Gemeindetag, Städtetag, Finanzministerium und Verkehrsministerium.

DING Geschäftsführer bittet Eltern um Geduld

Der Geschäftsführer des Verkehrsbunds DING, Thomas Mügge, wendet sich in der Pressemitteilung mit einer Bitte an die Eltern: „Wir bitten die Eltern noch um Geduld, bis ein Weg für den Ausgleich gefunden worden ist. Wir bitten vor allem darum, der Abbuchung nicht zu widersprechen, da dies nur hohen Aufwand und Kosten verursacht und die Verkehrsunternehmen, die ihre Leistungen weiterhin erbringen, dringend auf diese Gelder angewiesen sind.“