Typisch Männerberufe dem weiblichen Geschlecht schmackhaft machen und andersrum: Das ist das Ziel des Girls‘- und Boys‘-Day. Am Donnerstag war es wieder soweit.

Auch in der Region waren einige Arbeitgeber dabei, sowie Universität und Hochschule. Schnell ausgebucht bei den Mädchen war auch in diesem Jahr das Hauptzollamt Ulm. 30 Mädchen waren zu Gast bei den Zöllnern und informierten sich über Ausbildungsmöglichkeiten und Arbeitsfelder der Behörde.

Seit zehn Jahren ist das Zollamt dabei. Der Girls‘-Day ist für Jasmin Staab, stellvertretende Pressesprecherin, eine Erfolgsgeschichte. Für viele Mädchen sei die Veranstaltung der Einstieg in eine Karriere beim Zoll: „Danach folgt meistens das Praktikum.“ Die, denen es dann immer noch gefällt, können dann eine Ausbildung oder ein Studium beginnen.

Girls' und Boys' Day Bundesweite Aktion: Nur wenige Frauen gehen in duales Studium Am Donnerstag ist „Boys' Day“ und „Girls' Day“ – dann sollen Kinder Berufe ausprobieren, ohne dabei in Klischees zu denken.

Schülerinnen durften Übungspfeffersprays und Drogentests ausprobieren

Auch bei den Schülerinnen kommt das Angebot gut an: „Ich war schon letztes Jahr bei der Polizei“, sagt Melissa. Dort hat es der 15-jährigen Schülerin des Berta-von-Suttner-Gymnasiums gut gefallen, so dass sie sich in diesem Jahr etwas Ähnliches anschauen wollte. Die 16-jährige Pauline, Realschülerin aus Vöhringen, war fasziniert von den vielfältigen Aspekten, auch vom Vortrag rund um die Waffen. Eberhard Marx, der die Zöllner in Ulm im Schießen ausbildet, hatte nicht nur die Pistole P30 dabei, sondern auch mit Wasser gefüllte Übungspfeffersprays. Die durften die Schülerinnen selbst ausprobieren.

Überhaupt kam die Möglichkeit, selbst etwas tun zu dürfen, statt nur zuzuhören, gut an. So konnten die Schülerinnen sich auch gegenseitig testen – und zwar auf Drogen. Mit dem „Drug-Wipe-Test“ wird Schweiß, beispielsweise von den Händen, aufgesammelt. Werden zwei statt einem Streifen im Anzeigefenster sichtbar, ist der Test positiv. Zum Glück ist keine negativ aufgefallen.

