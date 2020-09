Das Corona-bedingte Abstandhalten im Schulbus erregt die Gemüter vieler Eltern und Schüler, vor allem am Hauptbahnhof, wo es wegen der Baustellen besonders eng zugeht. Rathaus und Stadtwerke teilen jetzt mit, dass die Linie 2 zum Unterrichtsbeginn ab sofort zwischen Hauptbahnhof und Haltestelle Kuhberg Schulzentrum durch vier zusätzliche Busse verstärkt wird, um das Fahrgastaufkommen zu entzerren.

Vier zusätzliche Fahrten

Die vier zusätzlichen Fahrten soll es zunächst nur bis November geben, bis der Unibetrieb wieder anläuft. Zugleich setzen die SWU morgens am Hauptbahnhof und am Ehinger Tor verstärkt Lotsen ein, die die Personenströme lenken und regulieren sollen, so dass nicht alle Fahrgäste die erste ankommende Straßenbahn „stürmen“ und der wenige Minuten später fahrende Zusatzbus fast leer auf den Kuhberg hochfährt. Stadt und SWU appellieren deshalb an die Eltern, ihre Kinder entsprechend zu informieren. Den Mehraufwand für die zusätzlichen Fahrten hofft die Stadt zum Großteil über das Landesprogramm „Verstärkerfahrten im Schülerverkehr“ abdecken zu können, das 80 Prozent der Kosten übernehmen könnte.