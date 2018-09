Projekt Schüler verfilmen das Leben der Geschwister Scholl

Ulm / Joshua Denschlag, Klasse 8a

Ein Film über Hans und Sophie Scholl? Den gibt es doch bereits aus professioneller Hand, wozu also noch einmal ein Schülervideo?

Am 22. Februar jährte sich in diesem Jahr zum 75. Mal der Todestag von Hans und Sophie Scholl – der Namensgeber unseres Gymnasiums. An unserer Schule wurde den Mitgliedern der Widerstandsgruppe Weiße Rose auf vielfältige Art und Weise gedacht. Zwei Klassenkameraden bereiteten eine Unterrichtsstunde für die siebte Klassenstufe vor und Simon Hämmerle und ich hatten die Idee, uns dem Leben und Wirken von Hans und Sophie einmal aus Schülerperspektive zu nähern.

Für den Film mussten wir zunächst eine Menge Fakten recherchieren (auch wenn es nicht unser Ziel war, alle Details realitätsgetreu wiederzugeben). So haben wir mehr über Hans und Sophie erfahren und danach entschieden, welche Punkte in ihrem Leben uns am wichtigsten waren, nämlich die Gemeinschaft mit anderen, die Familie und die Entscheidung für den Widerstand gegen den Nationalsozialismus mit der Folge ihrer Verhaftung und Hinrichtung.

Dann verteilten wir die Aufgaben für die Filmproduktion. Da ich die Mittel zur Filmerstellung hatte, übernahm ich das Filmen und Schneiden. Mitschüler Simon war für die Fertigstellung des gemeinsam begonnenen Skripts und – quasi als Regisseur – für die Arbeit mit den Schauspielern zuständig.

Schüler schlüpfen in Rollen

Sämtliche Rollen wurden von Schülern und Schülerinnen aus unserer Klasse gespielt, als Schauplatz wählten wir das Gebäude und das Gelände des Hans und Sophie Scholl-Gymnasiums. Zuerst nahmen wir mit einer Kamera auf, wegen Film- und Tonproblemen entschieden wir uns letztlich aber für das Handy.

Die wesentlichen inhaltlichen Elemente bzw. Lebensstationen sollen durch einfache Bild- und Tonsymbole ausgedrückt oder verstärkt werden. So wollen wir durch das Erscheinen eines Hakenkreuzes zeigen, welche Bedeutung die Hitlerjugend zunächst für Hans und Sophie hatte. Das Verschwinden ihres jüdischen Lehrers soll den beginnenden Wandel ihrer Einstellung zum Naziregime markieren. Eine kleine weiße Rose symbolisiert den Keim der Widerstandsgruppe Weiße Rose.

Um die Gefühle der Widerstandskämpfer zu offenbaren und ihre Jugend zu unterstreichen, zeigen wir viele Szenen aus der Sicht von Schülern. Einen Wendepunkt für Hans und Sophie bzw. ihren Einsatz gegen die Naziherrschaft stellt der Dialog mit dem Vater dar, der Hitler selbst entschieden ablehnte. Das Einweihen von Freunden kennzeichnet die zunehmende Aktivität der Weißen Rose, die aber zugleich auch eine größere Gefahr für deren Mitglieder bedeutet.

Schließlich werden Hans und Sophie beim Verteilen von Flugschriften der Widerstandsgruppe ertappt und – wie das abrupte, schwarz unterlegte Ende andeutet – hingerichtet.

Da in dem Film die Dialoge sehr wichtig sind, haben wir den Ton häufig separat aufgenommen und an das Video angepasst, damit die Schauspieler besser zu verstehen sind. Beim Zusammenschneiden der Clips und dem Einfügen des Tons haben wir versucht, dem Zuschauer das Gefühl einer unmittelbaren Anwesenheit bei den Gesprächen zu geben. Durch die Wahl und Veränderung der Farbgebung sollte in den Szenen eine spezielle Stimmung erzeugt oder unterstrichen werden.

Auch wenn wir mit gängigen Programmen wie „Hitfilm“ und „Audacity“ gearbeitet haben, konnte der Film in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit zwar nicht „perfekt“ werden; die Siebtklässler, für die er ursprünglich gemacht wurde, haben ihn aber dennoch positiv aufgenommen.