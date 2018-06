Besuch Schüler erkunden die Welt der Optik

Ulm / Poligenius Private Grundschule

Vor kurzem war die Klasse 4b der Poligenius-Schule Ulm zu Besuch bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ulm. Die Veranstaltung „Dem Licht auf der Spur“ wurde im Zuge des Zeitungsprojekts „Wir lesen junior“ im Gebäude der IHK angeboten. Mehr als zwei Stunden lang erfuhren die Schülerinnen und Schüler spannende Fakten über Licht und seine Eigenschaften.

Nach der Theorie folgte die Praxis. Die Schülerinnen und Schüler durften aus Papier, Aluminiumfolie, Gummibändern, Butterbrotpapier und einem selbst mitgebrachten Joghurt­eimer eine Lochkamera bauen. Beim Hindurchsehen kam die Besonderheit zum Vorschein: Man sieht durch die Kamera alles verkehrt herum!

Nachdem alle ihre Kameras ausprobieren durften, gab es eine kleine Pause. Danach haben die Kinder sich in fünf Gruppen eingeteilt. Es gab fünf Stationen zum Erforschen und Ausprobieren.

An einer Station wurden Seifen­blasen mit einem Strohhalm erzeugt, um die Spektralfarben des Lichts zu sehen. An einer anderen Station ging es um das Mischen von farbigen Lichtstrahlen, was mithilfe von Taschenlampen in Rot, Blau und Grün getestet werden konnte. Einen Tisch weiter konnten die Schülerinnen und Schüler ein Spiel spielen. Hierbei mussten so viele Plättchen wie möglich von einer Farbe aus vielen herausgesucht werden. Die Schwierigkeit war, dass die Spieler farbige Brillen aufsetzen mussten, die das Unterscheiden der Farben sehr schwierig machten, da sich die Farben nun stark ähnelten.

Geheime Botschaften

Außerdem konnten die Schülerinnen und Schüler einen Farbkreisel aus einer CD, Knete, einer Styroporkugel und einer Vorlage, die rot, blau und grün angemalt werden musste, herstellen. An der letzten Station konnten geheime Botschaften geschrieben werden, die nur mithilfe einer farbigen Folie entschlüsselt werden konnten.

Zuletzt wurden die gewonnen Erkenntnisse besprochen. Für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4b war es ein tolles Erlebnis, sie hatten viel Spaß und dazu auch noch etwas Neues gelernt.