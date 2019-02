Schülerkonferenz in Rom Schüler diskutieren auf der CWMUN-Konferenz in Rom

Schüler diskutieren auf der CWMUN-Konferenz in Rom

Schülerkonferenz in Rom

Ulm / Leonie Steuernagel

Vom 7. bis 9. Februar fand in Rom die CWMUN-Konferenz in der weltbekannten LUISS Guido Carli University statt, bei der die Model United Nations AG des Albert-Einstein-Gymnasiums teilnahm. Bei dieser internationalen Konferenz stellten die fünf Mädchen und acht Jungen der Klassenstufen 10 und 11 internationale Politik nach und versuchten auf diplomatische Art und Weise, Lösungen zu weltpolitischen Themen zu finden.

Innerhalb der monatelangen Vorbereitung und Arbeit der AG bildete die Fahrt nach Rom zu der 3-tägigen „Change The World Model UN Konferenz“ den Höhepunkt. Im Herzen Italiens bekamen die Schülerinnen und Schüler die einzigartige Gelegenheit gemeinsam mit Delegierten aus der ganzen Welt beispielsweise das Thema „der konkreten Lösung für eine Verringerung des gesundheitsschädlichen Konsums von Tabak und Alkohol“ zu diskutieren.

Resolution verfassen

Die Konferenz selbst bestand aus drei Gremien, der FAO (Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation), dem WFP (Welternährungsprogramm) und dem Security Council (Sicherheitsrat), in denen jeweils ein eigenes Thema erörtert wurde. Ziel war es, bis zum Ende der drei Tage gemeinsam eine fertige Resolution zu schreiben, der die Mehrheit der Delegierten zustimmen konnte.

Neben der Fähigkeit, Weltoffenheit zu beweisen und sich anderen Kulturen anzupassen, lernten die Delegierten auch die Tragweite solcher Fähigkeiten und des Handels innerhalb von Aufgeschlossenheit und Kompromissbereitschaft in der Weltpolitik kennen. Durch die anspruchsvollen und kontroversen Gespräche mit den anderen Jugendlichen in der Konferenzsprache Englisch trat die Bedeutung von gemeinsamer klarer Kommunikation und deren Wichtigkeit in der globalisierten Welt deutlich hervor.

Selbstverständlich war es den beiden begleitenden Lehrern auch ein Anliegen, den Schülern in Rom die italienische Kultur näherzubringen, nicht zuletzt auch wegen der aktuellen beunruhigenden Spannungen zwischen Frankreich und Italien. So wurde der Europagedanke gestärkt und demokratisches Bewusstsein gelebt.

Neben den fordernden Konferenzsitzungen standen natürlich auch kulturelle Höhepunkte wie der Besuch des Kolosseums und des Vatikans auf dem Tagesplan. Zudem bekamen die Schüler ein besseres Verständnis vom italienischen Lebensgefühl in der antiken Hauptstadt der Welt. Krönender Abschluss war denn auch der Besuch des Petersdoms und einer Messe des Papstes auf dem Petersplatz.

Zum Schluss wurde jedem deutlich, dass diese Fahrt einen Gewinn für jeden einzelnen brachte, seien es die neu gewonnenen internationalen Bekanntschaften, die neuen Erfahrungen und erlernten Fähigkeiten in den Bereichen Sprache, Politik und Kommunikation oder die wohlverdienten drei Preise, die Rebecca Glück, Andreas Pietzcker und Leonie Steuernagel für besondere Leistung und für die beste schriftliche Stellungnahme nach Hause brachten.

Zukunft gestalten

Auch wurde den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern bewusst, welche Verantwortung sie in der Zukunft tragen und welche Rolle sie selbst in der Zukunft spielen werden. Dabei sind vor allem die Bereitschaft sich einzubringen, über seinen eigenen Schatten zu springen, den Mut aufzubringen zu hinterfragen und auch innovativ zu denken, wichtig, welche die 13 Schülerinnen und Schüler allesamt während der Fahrt gezeigt haben.

Besonderer Dank gilt auch den begleitenden Lehrern, Herr Heinemann und Herr Zloch, sowie dem Lions Club Ulm als Projektsponsor, ohne die dieses Projekt nicht möglich gewesen wäre. Die Rom-Fahrt fand nach der Teilnahme der AG des Albert-Einstein-Gymnasiums an einer Konferenz in London 2018 bereits zum zweiten Mal unter der Schirmherrschaft der Stadt Ulm statt, der hier, namentlich vertreten durch Kulturbürgermeisterin Iris Mann, ebenfalls ganz herzlicher Dank gezollt sei.