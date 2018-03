Behörde Schüler besuchen Fundbüro

Die Klasse 10bM hat in den Alltag im Ulmer Fundbüro hineingeschnuppert. Das Büro befindet sich ganz in der Nähe der Neuen Mitte. © Foto: Georg Schmid

Ulm / Klasse 10bM der Mittelschule Weißenhorn

Stellen Sie sich vor, Sie kommen nach einem Arbeitstag vollgepackt mit Ihren Einkäufen nach Hause. An Ihrer Haustür angekommen, stellen Sie Ihre Einkäufe ab und suchen den Wohnungsschlüssel, doch so sehr Sie auch suchen – Sie können ihn nicht finden. Im Geschäft beim Einkaufen hatten Sie ihn noch, Sie müssen ihn unterwegs verloren haben. Eine unangenehme Situation, die schon viele erlebt haben dürften. Eine Hoffnung bleibt – vielleicht wurde Ihr Schlüssel gefunden und im Fundbüro abgegeben. In Ulm befindet sich dieses in der Sattlergasse, gleich in der Nähe der Neuen Mitte. Wir konnten es im Februar besuchen.

Dutzende Handschuhe

Edith Fischer, die Leiterin des Fundbüros, begrüßt uns. Uns fallen die Bretter an der Wand mit Hunderten von Schlüsseln auf. Weiter hinten stapeln sich Kisten mit Dutzenden von Mützen und Handschuhen. In einer Ecke stehen Plastiktüten, deren Inhalt wir nur erahnen können.

Jemand klopft von außen an der Eingangstür zum Fundbüro. Eine junge Frau kommt herein. Sie fragt aufgeregt, ob am Vortag ein Geldbeutel in der Nähe des Ulmer Theaters gefunden worden wäre. Frau Fischer lässt sich genau berichten, wo und wann die Frau den Geldbeutel verloren hat, welche Farbe und Größe er hat und wie viel Geld in welcher Stückelung darin war. Sie hört dabei sehr aufmerksam zu und kann die junge Dame beruhigen. Ja, der beschriebene Geldbeutel wurde tatsächlich gefunden und von dem ehrlichen Finder umgehend im Fundbüro abgegeben.

Die Angaben der jungen Frau stimmen völlig mit den Fakten, die Frau Fischer bekannt sind, überein: Der Ort, an dem der Geldbeutel gefunden wurde, ist derselbe, an dem der Frau vermutlich der Geldbeutel aus der Tasche gerutscht ist. Und auch der angegebene Geldbetrag passt. Und so kann Frau Fischer einer sichtlich erleichterten jungen Dame den Geldbeutel aushändigen. Diese muss nur noch ein Formular unterschreiben, in dem sie bestätigt, dass sie ihre Fundsache zurückerhalten hat, und eine Gebühr von 3 Euro entrichten. Außerdem weist Frau Fischer sie darauf hin, dass der ehrliche Finder Anspruch auf Finderlohn hat. Die junge Frau hatte mehr als 200 Euro in ihrem Portemonnaie. Sie ist nur zu gerne bereit, dem Finder die fünf Prozent Finderlohn, die diesem zustehen, zukommen zu lassen. Dafür soll sie sich mit dem Finder selbst in Verbindung setzen. Ihre große Erleichterung ist für uns alle deutlich spürbar, als sie beim Verlassen des Fundbüros betont: „Gut, dass es solche Menschen noch gibt.“

Im Fundbüro werden jedoch nicht nur Geldbeutel und Schlüssel abgegeben. Wir entdecken unzählige Kisten mit Mützen, Schals und anderen Kleidungsstücken. Dann gibt es Schubladen voller Handys unterschiedlichen Alters: Vom neuen iPhone bis zum absoluten Uralt-Handy ist alles dabei. In anderen Kisten befinden sich Uhren, Schmuck wie Ringe und Ketten und Spielsachen.

Diese Dinge werden meist von Privatpersonen abgegeben. Jeden Morgen kommt aber auch ein Mitarbeiter der Stadtwerke Ulm (SWU) mit einem prall gefüllten Sack, in dem sich all die Fundstücke des vergangenen Tages aus den städtischen Bussen und Straßenbahnen befinden. Handelshäuser wie Ikea und Peek & Cloppenburg geben die Fundstücke aus ihren Geschäften einmal in der Woche im Fundbüro ab.

Frau Fischer sichtet diese Dinge, ordnet sie, heftet an jedes Fundstück ein Etikett mit einer Nummer und legt dann ein Formular für die Fundsache an. Darauf werden die Fakten wie Fundort und -zeit vermerkt, aber auch, ob der Finder Anspruch auf Finderlohn erhebt oder nicht. Auch wird er gefragt, ob er den Fund haben möchte, wenn der Besitzer sich nicht meldet. Denn die Fundstücke werden nur sechs Monate aufbewahrt. Sollte sich in dieser Zeit kein Besitzer melden, kann der Finder den Fund erhalten. Sollte er dies nicht wünschen, werden die Fundstücke öffentlich versteigert. Diese Versteigerungen finden viermal im Jahr statt: Im Frühjahr und im Herbst werden Fahrräder versteigert, im Sommer und im Winter die anderen Fundsachen.

Wenn man etwas verloren hat, muss man nicht unbedingt selbst ins Fundbüro kommen. Frau Fischer stellt alle Fundstücke auch ins Netz – diese Liste findet man auf der Internetseite des Fundbüros. Hier kann man unkompliziert nachschauen, ob etwas gefunden wurde, das dem verlorenen Gegenstand entspricht. Dann muss man Kontakt mit Frau Fischer aufnehmen.

Vor allem bei Geldfunden kommen manche Mitbürger auf die Idee, zu behaupten, dass sie das Geld verloren hätten. Frau Fischer berichtet von einem Geldscheinpaket im Wert von 2700 Euro. Das Geld war von einem Ehepaar gefunden worden, darüber war auch in der Zeitung berichtet worden. Daraufhin riefen etliche Leute an und behaupteten, dass dies ihr Geld wäre. Die Leiterin des Fundbüros fragte nach, in welcher Stückelung das Geld vorliegt, und die angeblichen Besitzer beendeten schnell das Gespräch. Das Geld erhielten am Ende die ehrlichen Finder.

Motorrad, Rollator, Gebiss

Bei anderen Gegenständen verwundert es aber, dass diese nicht abgeholt werden. Im Nebengebäude stehen die gefundenen Fahrräder – Hunderte von Draht­eseln. Wir entdecken auch ein Motorrad der Marke Simson, das vor allem das Interesse der Jungen unserer Klasse weckt. Wir fragen uns, wie man nur ein Motorrad verlieren kann. Und warum holt man es nicht ab? Darauf weiß auch Frau Fischer keine Antwort, sie erzählt aber von weiteren seltsamen Funden. So steht in ihrem Lager ein elektrisch betriebener Rollstuhl. Wie kann jemand seinen Rollstuhl verlieren? Sie berichtet von einem Rollator und Kinderwägen als Fundstücken. Verlorene Gebisse, Krücken und Autoreifen erscheinen dann fast schon wieder „normal“.

Wir verabschieden uns von Frau Fischer und danken für die Gelegenheit, einmal in ihre Welt hineinschnuppern zu dürfen. Einige Jungs meinen, dass sie bald wieder im Fundbüro vorbeikommen würden. Nicht, weil sie etwas verloren hätten. Wenig später findet die nächste öffentliche Versteigerung statt – und die Simson ist mit dabei.