Ausflug Schüler auf Biber-Exkursion

Ulm / Emma, Lena und Isabel

Vor kurzem fuhren wir, die vierte Klasse des Bildungshauses Ulmer Spatz, mit dem Bus und der Straßenbahn in die Ulmer Friedrichsau. Dort angekommen zeigte uns Frau Heuchel vom Bund Naturschutz (BUND) einen ausgestopften Biber. Sie erklärte uns, dass der Biber ein sehr dichtes Fell hat: Bis zu 23 000 Haare wachsen auf einer Fläche von der Größe eines Daumennagels! Die Menschen haben auf dieser Fläche nur ungefähr 300 Haare. Das Fell des Bibers ist auch wasserdicht.

Außerdem hat das Tier an einer hinteren Pfote eine gespaltene Kralle. Damit putzt und bürstet er sich. Frau Heuchel reichte uns einen schuppigen Biberschwanz in die Runde. „Dieser ist nicht nur zum Paddeln da, sondern er dient auch als Stütze beim Sitzen“, erklärte sie uns. Außerdem wird der Schwanz als Fettspeicher und Ruder benutzt.

Anschließend liefen wir in der Friedrichsau an der Donau entlang. Dabei erzählte uns Frau Heuchel, dass ein Biber im Zoo bis zu 30 Jahre alt werden kann, in freier Wildbahn allerdings nur zehn bis 15 Jahre. Denn das Leben in der Natur birgt Gefahren. Der größte Feind des Bibers sind seine Artgenossen. Wenn ein Biber im Revier des anderen aufkreuzt, kann er schlimm verletzt werden oder sogar sterben. Besonders Biberbabys haben aber noch mehr Feinde in der Natur: Zum Beispiel Füchse, Raubvögel und Raubfische.

Ein Biber markiert sein Revier mit dem so genannten Bibergeil. Das Geil ist ein Stoff, der aus einer Drüse am Hintern des Bibers kommt. Die Tiere ernähren sich vor allem von Gräsern, Kräutern, Wasserpflanzen, Rinde und Feldfrüchten.

Spannender Ausflug

Frau Heuchel zeigte uns einen Biber-Zugang zur Donau. Wenn dieser besonders steil ist, wird er auch Biber-Rutsche genannt. Der Eingang zur Biber-Burg, also des Baus der Tiere, befindet sich immer unter Wasser.

Nachdem Frau Heuchel uns dann noch eine Menge gezeigt und viel erklärt hatte, waren wir am Ende unserer Biber-Führung angekommen und fuhren wieder zurück zu unserer Schule. Es war ein sehr schöner und spannender Ausflug. Wir haben viel über Biber gelernt.