Bildung Schüler als Architekten

Ulm / Beate Rose

Wer hat täglich mit der Baustelle Tiefgarage am Ulmer Hauptbahnhof und veränderten Straßenführungen zu tun? Richtig, Schüler, die am Bahnhof aus- und umsteigen. So haben sie die Trennung des zentralen Busbahnhofs in Ost und West 2016 mitmachen müssen. Und so wird es weitergehen: „Die Stadt wird Baustelle bleiben“, sagte Baubürgermeister Tim von Winning.

Am unterirdischen Parkhaus am Hauptbahnhof wird bis 2020 gebaut werden. Ein Grund, weswegen die Stadt Schüler zu einem Wettbewerb zum Thema „Bauen“ aufgerufen hatte. Schließlich sind sie betroffen – von den Behinderungen, die eine Baustelle mit sich bringt wie auch dem Ergebnis, aktuell etwa der Straßenbahnlinie 2. „Ich hoffe, ihr nutzt sie“, warb von Winning bei jenen 28 Schülerinnen und Schülern, die ins Rathaus geladen waren. Es sind Schüler von der 1. bis zur 13. Klasse und alle Preisträger. Aufgerufen zum Wettbewerb hatte die Stadt im September, Einsendeschluss war der 19. November, Preisverleihung am Mittwoch. In der Jury entschieden mit: Isabell Hermann (Abteilung Bildung und Sport), Sabine Schwarzenböck (Abteilung Kultur), Harald Walter (Koordinierung Großprojekte), Klaus Linder (Ulmer Parkbetriebsgesellschaft), Georg Engels (Büro Braun Engels).

Erster Preis ein Rundflug

Von Winning war „überwältigt“ von der Fülle an Beiträgen, 200 wurden eingereicht. Den ersten Preis holte sich Katrin Müller (13. Klasse, Valckenburgschule), für ihr Bild mit dem englischen Titel „Ulm – an endless big construction site“ (eine endlos große Baustelle). Ihr Bild zeigt auf der linken Seite den Bau des Münsters im Mittelalter, gestützt vom Holzgerüst – auf der rechten Seite den Bau des Hotels Maritim mit der gläsernen Fassade. Für von Winning ist das „ein besonderer Beitrag“, der zeigt: „In der Stadt wird immer gebaut.“

Katrin Müller freute sich: „Ich find’s cool. Es ehrt mich.“ Entstanden ist das Bild im Kunstunterricht. Ihr Preis ist ein Rundflug über Ulm für drei Personen. „Ich bin noch nie geflogen und bin gespannt, wie das sein wird.“ Doch sie hat drei jüngere Schwestern, die sie am liebsten alle mitnehmen würde. Katrin Müllers Bild ist, wie alle Gewinner-Beiträge, als Druck vor dem Intercity-Hotel zu sehen. Ihr Bild ist größer als die anderen.

Drucke von Ulmer Gebäuden wurden prämiert, Gebäude aus Legosteinen und natürlich Münsterbilder. Einen der originellsten Beiträge hat Dominic Fromm, 6. Klasse, Essinger-Gymnasium, eingereicht. Sein Hamsterrad auf dem Schulgebäude überzeugte vor allem wegen des Briefs, den von Winning vorlas. Der Schüler schreibt, dass er oft Strafarbeiten aufgebrummt bekommen hat, die er für sinnlos hält. Sinnvoller findet er, wenn der zu bestrafende Schüler im Hamsterrad losrennt und so Strom erzeugt. Da das Essinger-Gymnasium auch eine „bewegte Schule“ ist, geht Dominic davon aus, dass der Rektor kein Problem mit der Idee hat.

Die Jury vergab ihm einen der vierten Plätze und einen Büchergutschein in Höhe von 20 Euro. Für Architektur, die Spaß macht.