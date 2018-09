Kardiologie Schrittmacher verringert Risiko für Herzschwäche

Am Herz-Modell zeigen Dr. Tillman Dahme (links) und Dr. Carlo Bothner, wie die Herzschrittmacher-Sonde mithilfe eines Katheters ihren Weg zum His-Bündel findet. Liegt sie dort an, simuliert sie einen natürlichen Herzschlag – die Pumpleistung lässt nicht nach. © Foto: Matthias Kessler

Ulm / Christine Liebhardt

Noch ist die Technik neu, und noch wird sie weltweit in nur wenigen Zentren eingesetzt. Die Uniklinik gehört dazu: Seit Mitte Juli dieses Jahres haben Ärzte bei etwa zehn Patienten einen Herzschrittmacher direkt am so genannten His-Bündel, einer speziellen Stelle im Herzen, eingesetzt (siehe Info-Kasten). Das ist vor allem deshalb etwas Besonderes, weil die feine Struktur bis vor Kurzem für die Operateure nur schwer zu finden war. Und weil dort ein natürlicher Herzschlag simuliert und so das Risiko einer Herzschwäche, einer häufigen Langzeitfolge bei Schrittmacher-Patienten, effektiv verringert wird.

Natürlicher Schlag

Das His-Bündel ist der letzte Punkt im Herzen, an dem die elektrische Erregung gemeinsam ankommt, bevor sie verzögert in die beiden Herzkammern weitergeleitet wird, erklärt Dr. Tillman Dahme, Leiter der Elektrophysiologie an der Uniklinik. In der Regel wird ein Schrittmacher an der Spitze der rechten Herzkammer platziert und löst dort eine Art Extra-Schlag aus: „Das Herz schlägt unphysiologisch“ – von unten nach oben nämlich. Langfristig kann das zur Herzschwäche führen. Die natürliche Kontraktion verläuft von oben nach unten. Der His-Bündel-Schrittmacher hingegen stimuliert das herzeigene Reiz-Leitungssystem, die Herzkammern werden natürlich aktiviert. Dadurch trifft der Reiz wie ein echtes Signal gleichzeitig in beiden Kammern ein, erklärt der Fachmann.

Die Operation unterscheidet sich zunächst nicht weiter von einer normalen Schrittmacher-Prozedur: „Das Kästchen mit der Elektronik ist genau das gleiche und kommt ganz normal unters Schlüsselbein“, sagt Dahme. Die Schrittmacher-Sonde – außen Kunststoff, innen Metall – wird wie üblich über die Vene zum Herzen geführt, allerdings direkt ans His-Bündel. Die Herausforderung: „Das ist eine millimeterkleine Struktur, die man aufspüren muss“, erklärt Dr. Carlo Bothner, Bereichsfacharzt Elektrophysiologie.

Unverkennbares Signal

Genau da hat die Uniklinik mit ihren Hybrid-OP-Sälen einen Vorteil. Sie sind mit Elektrophysiologie-Laboren ausgestattet. Dank des unverkennbaren elektrischen Signals, das das His-Bündel sendet, wissen die Ärzte genau, wann der Katheter die Struktur erreicht hat. Dieser spezielle, von der Leiste her gelegte Katheter gibt den Operateuren die Steuerung vor. „Er ist so vorgeformt, dass er sich genau dort hinlegt, wo er hin soll“, erklärt Dahme. Über Röntgenstrahlen wird der Katheter sichtbar gemacht. Ist die Sonde am His-Bündel angekommen, sehen die Ärzte das an seinem spezifischen Signal am EKG.

Die Grundidee dieser Therapieform stammt schon aus den 1970er Jahren: „Das waren eher theoretische Überlegungen. „Die Bedeutung hat man damals nicht erkannt“, erläutert Dahme.