Kommentar ÖPNV-Abgabe: Schritt zu mehr Gerechtigkeit

Ulm / Christoph Mayer

Eine kommunale ÖPNV-Abgabe wäre effektiv und ein Schritt zu mehr Gerechtigkeit, meint Christoph Mayer.

Ein Strohfeuer: Mehr war die kürzlich mangels Durchdachtheit fast grotesk anmutende bundesweite Diskussion um die Einführung eines kostenlosen Nahverkehrs nicht. Mit der Folge, dass die vom Bund für einen Versuch ausgewählten Städte ablehnten.

Da ist es umso erfreulicher, dass es in Ulm ein paar Köpfe gibt, die sich darüber Gedanken machen, wie man mehr Menschen dazu bewegen kann, Bus und Bahn zu nutzen, um so die tödliche Schadstoffbelastung zu verringern und den täglichen Blech-Wahn einzudämmen.

Was nichts kostet, ist nichts wert: Deshalb ist der Vorschlag, jeden Bürger über eine kommunale Zwangsabgabe an den ÖPNV-Kosten zu beteiligen und Busse und Bahnen im Gegenzug freizugeben, reizvoll. Er wäre effektiv und ein Schritt hin zu mehr Gerechtigkeit. Denn heute verursachen Autofahrer (Umwelt-)Folgekosten, für die sie nicht belangt werden. Wohingegen Bus- und Bahnfahrer für das, was sie geboten bekommen, ordentlich bezahlen müssen.

Eine Befreiung für Kinder und Geringverdiener würde beim vorgeschlagenen Konzept garantieren, dass niemand über Gebühr zur Kasse gebeten wird. 17 bis 34 Euro pro Monat und Haushalt sollten machbar sein. Gerade Familien würden so sogar deutlich entlastet.

Die Initiative wird zunächst auf lärmenden Widerstand der Ego-Gesellschaft stoßen, von Sozialismus und Entmündigung wird die Rede sein. Von heute auf morgen wird es deshalb nichts mit der Umsetzung. Aber die Debatte ist angestoßen. Das ist der erste Schritt.

Was halten Sie von dem Vorschlag des Vereins Bürgerimpulse, dass jeder Bürger eine ÖPNV-Abgabe zahlt?