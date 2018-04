Kunstfertigkeit Schreibfehler strengstens verboten

Next

Ariane Starczewski an ihrem Esstisch: Hier fallen ihr neue Kreationen ein und sie sichtet ihre Motive. © Foto: Matthias Kessler

Ulm / Ulrike Schleicher

Nur das Ticken der alten Standuhr war zu hören. Von ihrem Platz am Esstisch konnte Ariane das goldene Pendel hin und her schwingen sehen, das Zifferblatt mit den großen Zeigern, und wie sie sich im Takt der Zeit vorwärts bewegten. Die Ziffern hatten es dem Mädchen besonders angetan. Sie waren ganz anders als die im Rechenbuch und ihre eigenen, die sie ins Mathematikheft schrieb: Sie hatten perfekte Rundungen und Serifen und schienen aus einer anderen Welt zu stammen. Ariane nahm ihren Stift und begann die Ziffern abzuschreiben …

Auch heute ist der Esstisch noch manchmal der Arbeitsplatz von Ariane Starczewski. „Hier breite ich meine Motive aus oder suche nach neuen“, sagt die 55-Jährige und öffnet einen schmalen Pappkarton. Ein Dokument mit einer goldenen Ähre kommt zum Vorschein: „Das ist eine Urkunde, die ich für das Ulmer Brotmuseum gestaltet habe.“ Der Text, eine Laudatio, ist in unterschiedlichen antik anmutenden Lettern geschrieben. „Das ist viel Arbeit, da sitze ich etwa zwei Tage dran.“

Ariane Starczewski ist Künstlerin mit einer besonderen Note: Sie zeichnet und sie beherrscht die Kunst der Kalligrafie. Eine Leidenschaft, die sie schon von Kindesbeinen an pflegt: „Die schöne Uhr meiner Großmutter war der Auslöser, dass ich es bereits als Kind liebte, Texte aus Büchern abzuschreiben – so schön und so perfekt wie möglich“, erinnert sie sich.

Ausgerechnet Schreiben – das tut heutzutage kaum noch jemand. Seit Jahren klagen Lehrer darüber, dass ihre Schüler kaum noch den Füller halten können. Und Experten befürchten, dass feinmotorische Fähigkeiten verloren gehen. „Die braucht man in hohem Maße bei der Kalligrafie“, sagt Ariane Starczewski. Und höchste Konzentration. Ein Schreibfehler wäre ein Katastrophe.

Konzentration findet sie an ihrem Schreibtisch, „und nur, wenn niemand um mich rum ist“. Dort stehen ihre Handwerkszeuge: verschiedene Pinsel, Farben, Schreibfedern aus Stahl mit unterschiedlichen Spitzen, breit, rund, gespalten. Man sieht Siegellacke, Tinten und Tuschen sowie schönes, glattes und strukturiertes Papier. Ihre Aufträge sind so vielfältig wie ihre Werke: Geburtstags-, Geburts-, Tauf- und Hochzeitskarten, Karten für Firmen zu Feiertagen, zu festlichen Anlässen, Urkunden. Oft schreibt sie individuelle Texte des Auftraggebers oder poetische Verse und Aphorismen von Schriftstellern, Philosophen und Künstlern, die die gelernte Schaufenstergestalterin selbst aussucht.

Die Schriften, die Ariane Starczewski sich in vielen Seminaren und stundenlangem Üben beigebracht hat, stammen aus allen Epochen. Da ist beispielsweise die Fraktur, eine Druckschrift, die es seit dem 16. Jahrhundert gibt. Oder die aus uralten Zeiten stammende Uniciale, deren Erkennungsmerkmale gerundete, serifenlose Buchstaben mit Ober- und Unterlängen sind. „Man findet sie in Büchern von Klöstern. Mönche haben sie verwendet, um die Bibel, Rezepte und Heilkunde zu verbreiten“, erklärt die 55-Jährige. Meist sind die Anfangsbuchstaben, Initialen genannt, schön verziert.

Schreiben hat etwas Meditatives für die Mutter zweier Söhne. Aber bis es so weit ist, bis sie in ihrem Flow ist und die Buchstaben ihr aus der Hand in die Feder und aufs Papier fließen, dauert es. Vor allem der Anfang ist entscheidend: „Für den ersten Buchstaben brauche ich eine gewisse Beherztheit.“ Irgendwann bekommt das Schreiben einen Rhythmus und gerät zu einer Melodie – „dann ist es gut“.

Nach mehr als 20 Jahren Erfahrung als selbstständige Illustratorin und Kalligrafin tragen die Werke die Handschrift der 55-Jährigen. Innerhalb eines Auftrags wechselt sie die Stile und die Farben der Schrift. Da geht es etwa von einem zarten Rot in ein leichtes Braun über: „Ich bin da nicht so traditionell.“ Und ganz und gar nicht traditionell sind auch ihre Aquarelle, mit denen die Karten und Bilder verziert sind. Auffällig: Oft sind es Tiere, die den Betrachter mit einem fröhlich, kecken Blick anschauen und oft einen flotten Spruch auf den Lippen haben. Allen voran der Rabe, aber auch Füchse, Gänse und Hirsche und Schweine mit Flügel. Zu sehen war ein Teil davon 2017 in der Bücherstube Jastram.

Aber auch ihre Figuren – dicke und dünne Engel, souveräne Frauen und schüchterne Männer, schiefe Törtchen, wilde Schuhmodelle, verrückte Teekannen und windige Blumen – sind bezaubernd und zeichnen sich durch einen ganz eigenen Witz aus. Manchmal entsteht aus einem Klecks ein Gesicht, den Ariane Starczewski in ihr Bild einbaut. Wer will, kann die Originale auch in eigens im Allgäu hergestellten Bilderrahmen kaufen. Sie sind aus verwittertem Holz und werden dann zum Teil eingefärbt.

Die Kunden vertrauen ihr. Zwar zeigt sie ihnen im Vorab eine Reihe von Mustern, „und dann wird die Richtung fest gelegt“. Aber die Endausführung entscheidet sie selbst. Ärger habe es noch nie gegeben. E-Mails beantwortet Ariane Starczewski übrigens nur zu beruflichen Zwecken. Ansonsten sind ihr handgeschriebene Mitteilungen lieber: „Ein Brief drückt aus, wie sehr man den Mensch wertschätzt.“