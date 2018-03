Kabarett Schonungslos peinlich: Martina Schwarzmann im CCU

Ulm / Christina Kirsch

Ihre drei Kinder wollen nicht, dass sie im Kabarettprogramm erwähnt werden. Das kann man verstehen. Es ist einfach peinlich, wenn die eigene Mutter von Rotznasen, Krampfadern und Unterhosen erzählt, die mehr als einen Tag getragen werden. Also erwähnt Martina Schwarzmann nur ihre minderjährigen Mitbewohner. Die ziehen nicht gerne eine frische Unterhose an. Und Mama wäscht nicht gerne Berge von Unterhosen. Beides zusammen ergibt eine Win-Win-Situation und alles ist in bester Butter. Doch so reibungslos scheint Schwarzmanns Familienleben im tiefsten Bayern auf einem Bauernhof nicht zu funktionieren.

Wenn sich Unordnung mit Faulheit und Frauenstammtisch mit Eheproblemen paaren, dann macht die 39-Jährige ein Kabarett mit Volten draus. Jede Alltagsbegebenheit bekommt einen Dreh ins Absurde. Da leiert sie sich die Backen aus beim Ostereierausblasen und dann „zerschießt mir einer die Eier“. Wahrscheinlich einer der Minderjährigen. Die Eierschalen hat Schwarzmann in eine Tüte gestopft und ins Handschuhfach gelegt. „Wenn ich einen toten Hasen am Straßenrand sehe, werfe ich sie dazu“. Von Blümchenrock und Zopffrisur darf man sich bei der Entertainerin nicht täuschen lassen. Darunter steckt zartbitter verpackt die pure Bosheit. Auch in Sachen Kindererziehung. „Man darf sie nicht schlagen, nicht erpressen und nicht bedrohen“, zählt sie auf. „Ja was bleibt denn dann noch?“

Es bleibt die Peinlichkeit. Und die wird schonungslos zelebriert. Wenn der Mann ein Hemd braucht und die Familie nach München fährt, um im einschlägigen Fachhandel ein solches zu erwerben, sind die Kinder nicht nur Last, sondern kabarettistische Lust. Dem einen läuft der Rotz zweispurig, der andere spielt hinter Kleiderständern Verstecke und Nummer drei wäre auch lieber daheim geblieben. Bei Schwarzmann hat man den Eindruck, sie hat das alles erlebt. Und es deckt sich mit der eigenen Erfahrungswelt. Wer saß nicht schon auf dem Klo und sah hinter der Türe den Dreck fröhliche Urständ feiern? Die Kabarettistin nennt die Staubmäuse „Geisterscheiße“ und übt sich in Toleranz.