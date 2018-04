Kommentar Dammbau an der Donau: Schon jetzt ein Gewinn

Ulm / Carolin Stüwe

Redakteurin Carolin Stüwe findet das Projekt Hochwasserschutz-Deich entlang der Friedrichsau vorbildhaft.

Das Land Baden-Württemberg hätte auch eine Mauer bauen lassen können am Donauufer entlang der Friedrichsau. Etwa in der Manier, wie der Hochwasserschutz am bayerischen Ufer gegenüber schon vor zehn Jahren in Beton gegossen wurde. Aber das hätte den Kanalcharakter der einst aus ökologischen Unkenntnissen begradigten Donau noch mehr betont.

Wie gut, dass auf Ulmer Seite kluge Köpfe einen Erddamm geplant haben, der sogar von einem Deichstatiker berechnet wurde, damit nichts ins Rutschen kommt im Hochwasser-Fall. Wie gut, dass kein Bauingenieur beauftragt wurde, sondern ein Landschaftsarchitekt, der neue Rad- und Fußwege sowie die Ökologie ins Projekt integriert hat.

So bekommt die Donau teilweise zehn Meter Wasserbreite dazu, sodass die Schwarzerlen nach aufwendigen Baggerarbeiten auf Inseln weiterwachsen können. In der Flachwasserzone halten sich bereits Fische auf und Wasservögel. Vorbildhaft!

Auch der eigentliche Deich, dessen Hänge mal zur Donau, mal zur Friedrichsau hin sanft abfallen und die streckenweise als Liegewiese genutzt werden können, wird sich ins Landschaftsbild einfügen, sobald alles wieder grün ist. Selbst wenn sich das Ganze noch etwas länger hinziehen sollte, weil man bei Regen keine Erde verdichten kann, ist das Projekt schon jetzt ein Gewinn.